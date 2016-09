10 cele mai bune medicamente pentru răceala și gripă

În pragul iernii „răceala, gripa și virozele respiratorii” se înmulţesc şi îşi fac simţită prezenţa prin îmbolnăvirea căilor respiratorii. Cele mai frecvente îmbolnăviri apar datorită aerul rece, cuplat cu un sistem imunitar slăbit, care reacționează anevoios fața de infecția cu virusurile gripale. În articolul de mai jos vă prezentăm 10 cele mai bune și mai eficiente medicamente antivirale pentru a vă proteja sau pentru a scăpa de răceală și gripă cît mai rapid!

Iată care sunt cele mai bune medicament împotriva răcelii și a gripei:

Theraflu

(Un medicament util în tratarea gripei și răceli)

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Theraflu Extra Răceală şi Gripă cu atenjie, pentru a obţine cele mai bune rezultate. Theraflu Extra Răceală şi Gripă conţine o combinaţie de: calmant al febrei şi durerii (paracetamol); un antihistaminic care ajută la oprirea curgerii nasului (maleat de feniramină) şi un decongestionant (clorhidrat de fenilefrină) pentru reducerea infiamaţiei mucoaselor. Substanţele active din Theraflu Extra RăceaJă şi Gripă acţionează împreună pentru reducerea temporară a simptomelor asociate răcelii şi gripei, inclusiv:

• febră şi frisoane

• dureri musculare şi articulare

• dureri de cap

• congestie nazală

• strănut şi curgerea nasului

Oscillococcinum

(medicament homeopat cu efect antiviral)



Acest medicament a fost inventat în prima jumătate a secolului trecut, în mijlocul unei epidemii de gripă. Medicul Joseph Roy (1891-1978) l-a folosit în cercetările asupra gripei spaniole din 1918. Joseph Roy credea că bolile precum: eczemele, tuberculoza, reumatismul, cancerul sau oreionul erau cauzate de o singură bacterie pe care susținea că ar fi văzut-o și a numit-o Oscillococcus. Ingredientul său activ Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum HPUS 200CK (extract de ficat și inimă de rață leșească) 1×10−400 g (mult mai puțin decât greutatea oricărui atom, de circa 1,7 x 10370 ori mai puțin decât greutatea atomului de hidrogen) în combinație cu Ingredientul 100% inactiv 0.85g de zaharoză (zahăr obișnuit) și 0.15g de lactoză (glucid extras din lapte) elimină eficient tusea și răceala.

Oscillococcinum se prezinta sub forma unor tuburi care contin mici granule de substanta activa. In cazul adultilor si in cazul copiilor de varsta scolara se administreaza continutul unui tub (=granulele) sub limba. Cel putin doua ore inainte si o ora dupa administrare nu se mananca, nu se bea cafea, nu se fumeaza si nu se foloseste menta (ceai, pasta de dinti etc).

Coldrex (Conţine trei substanţe active: paracetamol, clorhidratul de fenilefrină, vitamina C. împotriva răcelii și gripei)



Coldrex produce o ameliorare temporara a simptomelor gripei, racelilor. Aceste simptome includ: dureri de cap, tremuraturi, nevralgii si dureri, nas congestionat si infundat, durerile din sinuzita si durerile de gat.

Pulberile de Coldrex contin paracetamol – analgezic si antipiretic, clorhidrat de fenilefrina – decongestionant nazal (desfunda nasul si sinusurile, ajutandu-va sa respirati mai usor) si acid ascorbic – ingredient obisnuit al produselor folosite in gripe si raceli, care ajuta la inlocuirea eventualelor pierderi de vitamina C in primele stadii ale gripei si racelilor.

Fervex



Producătorul a reușit să găsească un mod de administrare user-friendly – plicurile care se administrează cu o cantitate suficientă de apă rece sau fierbinte reduc instantaneu congestia nazală și temperatura. Cu un de conținut sau paracetamol, vitamina C si pheniramina, Fervex este util în combaterea simptomelor care insotesc raceala sau virozele respiratorii manifestate prin dureri de cap, febră și rinoree, iar aportul de vitamina C cu rol in ameliorarea proceselor de oxido- reducere la nivel cellular a proceselor metabolice in cresterea rezistentei organismului la infectii.

Nurofen



Nurofen Răceală şi Gripă face parte din grupa medicamentelor decongestionante nazale de uz sistemic, simpatomimetice, combinaţii, utilizat în ameliorarea simptomelor neplăcute ale gripei şi răcelii, cum sunt congestie nazală şi sinuzală, durere de cap, febră, dureri musculare şi articulare.

Conţine ibuprofen, care este eficace pentru ameliorarea durerii (medicament analgezic), inflamaţiei (medicament antiinflamator) şi scăderea temperaturii în caz de febră (medicament antipiretic). Cealaltă substanţă activă, clorhidratul de pseudoefedrină, scade rapid edemul de la nivelul mucoaselor tractului respirator superior (medicament decongestionant).

Ameliorarea simptomelor de gripă şi răceală se instalează rapid începând prin decongestionarea mucoaselor tractului respirator, urmată de reducerea febrei şi reducerea durerilor asociate cu gripa şi răceala.

Grippferon (picături nazale)

Grippferon, picături nazale – este un medicament produs în Rusia foarte eficient și sigur ce ajută în prevenirea și tratarea infecțiilor acute respiratorii virale (ARI, SARS) si a gripei. Este permisă utilizarea de către copii de până la un an (inclusiv nou-născuți), și de către femeile gravide.

Substanță activă Grippferon este interferon într-o cantitate de cel puțin 10 mii UI (unități internaționale) per 1 ml de medicament. Este un produs artificial, dar compoziția sa este complet similară interferonului natural, care este produs în organism în timpul bolii.

Mecanismul de acțiune al interferonului (Grippferon) se bazează pe prevenirea propagării oricărui virus care intră în organism prin tractul respirator. În a doua zi de aplicare, Grippferon-ul elimină numărul virușilor respiratorii, și, prin urmare, reduce foarte mult riscul de contactare a unei infectii.

Parasinus



Parasinus este un decongestionant nazal de uz sistemic, indicat in tratamentul simptomatic al racelii comune si gripei, manifestate prin stranut, congestie sinusala, rinoree, congestie nazala, cefalee si dureri musculare, febra.

Datorită conținutului său de paracetamol 500mg, maleat de cloraniramina 3mg, clorhidrat de pseudoefedrina 30mg si excipienti: povidona, amidon pregelatinizat, acid stearic, talc, stearat de magneziu este foarte eficient în tratarea răcelii și a gripei.

Modafen (Decongestive nazale de uz sistemic, simpatomimetice, pseudoefedrină în asociaţii.)



Modafen este indicat ca tratament simptomatic cu durată scurtă în caz de infecţii acute ale tractului respirator superior: congestie nazală şi/sau sinusală cu cefalee şi febră, rinită acută, sinuzită, viroză respiratorie şi gripă, inflamaţia acută a trompei lui Eustachio (senzaţia de înfundare a urechii), când sunt necesare atât acţiunea decongestionantă a clorhidratului de pseudoefedrină cât şi cea analgezică şi antiinflamatorie a ibuprofenului. Modafen este un produs medicamentos ce conţine 2 compuşi: ibuprofen şi pseudoefedrină. Ibuprofenul este un antiinflamator nesteroidian, derivat de acid fenilpropionic. Are proprietăţi antiinflamatorii, analgezice şi antipiretice. Clorhidratul de pseudoefedrina este un simpatomimetic indirect, cu acţiune mixtă, predominant alfa, care determină vasoconstricţia mucoasei nazale, reducând în acest fel rinoreea şi congestia nazală.

Aspirin Plus C



Aspirin Plus C este un tratament eficient pentru dureri de cap, dureri musculare si febra asociate racelii. Aspirin plus C contine numai o singura substanta activa analgezica – acid acetilsalicilic, in plus, multa vitamina C ce ajută la combaterea durerilor de intensitate slabă sau moderată, în cefalee, mialgii, dureri reumatice articulare şi periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dismenoree; combaterea febrei, combaterea fenomenelor inflamatorii în reumatismul poliarticular acut și la atenuarea inflamaţiei articulare în poliartrita reumatoidă.

Humex



Un alt medicament bun impotriva răcelii și a gripei este Humex. Produs in Franta, Humex pentru raceala si gripa este indicat in starile gripale, care vin impreuna cu febra si dureri de cap.

HUMEX răceală și gripă combina paracetamol pentru a alina durerile de cap si pentru a reducere febra. Conține maleat de clorfeniramină 4 mg şi excipienţi: talc, laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, eritrozină (E127), indigotină (E132), dioxid de titan (E171), gelatină ce ajută la tratarea stărilor gripale însoţite de cefalee şi/sau febră şi senzaţia de «nas înfundat». Nu este nevoie de reteta pentru a fi cumparat si este foarte bun chiar si pentru copiii de cativa ani. Pentru cei mai mici, acest tratament se gaseste si sub forma de sirop, care poate fi administrat in functie de greutate. Poate fi luat in combinatie cu alte medicamente, ca Augmentin, Paracetamol si orice altceva, atat timp cat acest lucru nu este mentionat pe prospectele ambelor produse.

Comentari

comentari