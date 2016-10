7 cele mai bune medicamente pentru ficat

Ficatul este un organ, parte a aparatului digestiv, ce este prezent la majoritatea animalelor superioare. Acesta are numeroase funcții în organismul uman, în special în metabolism. Ficatul este unic intre organele corpului uman datorita capacitatii sale de regenerare, de reintregire a celulelor ce au fost distruse de o boala sau de o leziune pe termen scurt.

Daca ficatul sufera leziuni repetate, pe termen lung (boli cronice), modificarile devin ireversibile, interferand cu functia acestuia. Fiind un organ foarte activ, cand el este bolnav, intregul corp sufera. Iar, dacă suferiți de o problemă la ficat sau doar sunteți preocupați de starea de sănătate a acestuia, vă sugerăm să vă familiarizați cu clasamentul celor mai bune medicamente pentru a alege cel mai bun produs pentru ficatul dvs. Iată care sunt cele mai bune pastile pentru ficat:

Liv 52 – CEL MAI BUN HEPATOPROTECTOR

Rating: 8,5/10 puncte

Liv.52 tablete are efect favorabil asupra starii de sanatate a organismului prin sustinerea functiilor hepato-biliare.

liv 52 – produs natural 100%, are la baza medicina indiana, efecte secundare 0%, cel mai bun hepatoprotector din lume, sportivii il foloseau in perioadele de masa musculara chiar si cu 12 oua pe zi si nu era nici o problema cu ficatul, creeaza o bariera care blocheaza tot ce inseamna radical liber la nivelul ficatului. Se elibereaza fara reteta medicala, și prezintă nici un efect secundar si ajuta procesul de regenerare hepatocelulara, reduce nivelul enzimelor hepatice si impiedica incarcarea cu grasimi a ficatului. Liv.52 intareste membrana celulei hepatice, protejand astfel ficatul de actiunea distructiva a alcoolului, medicametelor si a diverselor toxine.

Sustine functia hepato-biliara, stimuleaza contractia colecistului si determina eliminarea secretiilor biliare. Normalizeaza apetitul, imbunatateste digestia si asimilarea alimentelor. Se recomanda ca adjuvant in hepatite acute si cronice, steatoza, dischiezie biliara, ciroza hepatica in stadii incipiente, lipsa poftei de mancare si in toxicitateaa determinata de alcool sau medicamente.

Liv 52, 100 tablete, Himalaya costa 20 lei.

GALSTENA – Cele mai bune pastile pentru tarea copiilor cu boli hepatice

Rating: 9.5/10 puncte

Galstena este un medicament homeopat utilizat pentru ameliorarea unor manifestări asociate afecţiunilor ficatului si ale vezicii biliare.

Galstena este un compus format din diferite remedii homeopate unice. Combinaţia specifică de componente care se completează unul pe altul in privinţa eficacităţii conduce la o gamă mai largă de indicaţii, crescând siguranţa şi simplificând tratamentul.

Homeopatia va fi înţeleasă ca o terapie de reglare care ameliorează simptomelor afecţiunile acute şi cronice. Galstena picături orale soluţie este indicat administrării la adulţi.

Dezavantaje:

– posibilitatea de intoleranță dobandita

– preț relativ ridicat.

Prețul unei tablete de Galstena este 58 de lei.

ESSENTIALE Forte – un medicament pentru ficat cu o eficiență dovedită

Rating: 9.3/10 puncte

Essentiale Forte este un medicament indicat in tratamentul afectiunilor hepatice.

Essentiale Forte este utilizat pentru ameliorarea simptomelor, cum sunt inapetenta si senzatie de presiune in hipocondrul drept, aparute ca urmare a afectarii toxico-nutritionale a ficatului si in hepatite. Essentiale forte N conţine fosfolipide esenţiale extrase din seminţe de soia.

Acest medicament este indicat adulţilor, adolescenţilor şi copiilor cu vârsta peste 12 ani, pentru ameliorarea simptomelor

cum sunt lipsa poftei de mâncare şi senzaţia de presiune în partea dreaptă a abdomenului superior, cauzate de afectarea

ficatului de către substanţe nocive sau malnutriţie (afectarea toxico- nutriţională a ficatului) şi în inflamarea cronică a ficatului (hepatită).

Reactii adverse:

Nu sunt cunoscute.

Pret:

Essentiale Forte N cutie cu 3 blistere a cate 10 capsule are un pret aproximativ de 30 lei.

Hepeel (made in Germany) – Cel mai bun medicament hemeopat pentru ficat

Rating: 9.2/10 puncte

Hepeel – pastile homeopatice. Preparatul are proprietati anti-inflamatorii, hepatoprotectoare, proprietati coleretic, antispastice si antidiareice, care permit utilizarea acestuia, in boli ale sistemului hepato-biliar. In procesele inflamatorii in tractul biliar (colangita sau colecistita) utilizarea medicamentului e justificata in timpul tratamentului cu Injeel-Chol si Chelidonium-Homaccord. In cazul in care boala este insotita de simptome gastrocardiace sau se dezvolta in prezenta gastrita – cu remedii homeopatice- Nux vomica-Homaccord si Gastricumeel. In cazul in care pacientul este inregistrat cu pancreatopatie Hepeel e administrat in asociere cu Hepar suis-Injeel si Ceanothus-Homaccord. Cu leziuni ale parenchimului hepatic rezultate mai bune daca masina este atribuit cu Injeel-Chol si Chelidonium-Homaccord. Se recomanda utilizarea preparatului, de asemenea, in caz de dereglari ale apetitului, balonare, artrita, eczeme, acnee – pentru a stimula activitatea detoxifiant al hepatocitelor.

CONTRAINDICATII

Hipersensibilitate fata de componentele preparatului, pacienții cu insuficiență hepatică.

Pret:

Hepeel cutie are un pret aproximativ de 13 lei.

Lagosa – CEL MAI BUN MEDICAMENT PENTRU PREVENIREA ȘI TRATAMENTUL BOLILOR DE FICAT

Rating: 9.2/10 puncte

Lagosa este indicata ca tratament adjuvant hepatoprotector in: expunere la substante cu risc hepato toxic ; – hepatite cronice si ciroza hepatica. Silibina este parte constituenta a silimarinei, flavonoid natural extras din fructele de Silybum marianum Gaertn. sin. Cardui mariae L – armurariu, fam.Compositae.

Contraindicatii

Hipersensibilitate la oricare din componentele medicamentului. Foarte rar, pot sa apara reactii alergice. Ocazional, s-a observat efect laxativ (diaree) si gastralgii.

Prețul unei cutii de Lagosa 150 Mg (100 Drajeuri) este în jur de 52 de lei

Ursosan – CEL MAI BUN MEDICAMENT PENTRU PREVENIREA FORMĂRII DE PIATRĂ ÎN TRACTUL BILIAR

Rating – 8,5/10 puncte

Ursosan este un medicament cu o eficiență ridicate, asta datorită conținutului său, acidul ursodezoxicolic este un constituent normal al bilei umane, insa se contine in concentratii foarte mici, continutul de aceste se gaseste in bila unor specii de ursi. Formeaza complexe cu acizii biliari, reduce concentratia colesterolului in bila prin micsorarea absorbtiei lui intestinale, sintezei hepatice si excretiei biliare. Creste solubilitatea colesterolului in bila prin formarea cu el a unor cristale lichide. Reduce indicele litogen al bilei, crescind concentratia acizilor biliari in ea. Dizolva partial sau total calculii colesterolici biliari. Manifesta efect coleretic si hepatoprotector.

Ursosan tratează ciroza hepatica biliara primara, colangiita sclerozanta primara, hepatita cronica activa, fibroza chistica, atrezia cailor biliare intrahepatice, colestaza in nutritia parenterala, afectiunile alcoolice hepatice, hepatita acuta, profilaxia afectiunilor hepatice in utilizarea contraceptivelor hormonale si citostaticelor (in transplanturi), calculii biliari colesterolici in vezicula biliara (daca indepartarea lor prin metode chirurgicale sau endoscopice este imposibila), gastrita de reflux si esofagita de reflux, diskinezia cailor biliare.

Contraindicaţii

Bolile inflamatorii acute ale vezicii si cailor biliare, hipersensibilitatea la preparat.

Pret mediu Ursosan – 54,39 lei

Redigest Hofigal – 50 capsule

Rating: 8,5/10 puncte

„Produs nou exclusiv natural, conţinând concentrat de silimarină (din armurariu) şi cuticulă de pipotă, cu puternică acţiune complementar alimentară la hrana noastră zilnică, supliment polienzimatic care asigura enzimele si substantele bioactive necesare pentru completarea si normalizarea dietelor dezechilibrate in: hepatita cronica, ulcer gastric si duodenal, gastrita, duodenita, colopatii cronice si functionale, dismicrobism intestinal, pancreatita, dischinezie biliara, litiaze biliare si renale, sindrom postcolecistectomie, indigestii acute, alergodermii de cauze alimentare, carente in aportul alimentar al enzimelor de baza. Adjuvant in distrofii, intoxicatii medicamentoase, guta, obezitate (incetineste absorbtia intestinala si scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hrana); pentru reglarea tranzitului intestinal la persoane imobilizate timp indelungat; poate fi administrat diabeticilor (supusi tratamentului antidiabetic de lunga durata).

Imbunatateste procesul de digestie, contribuie la reglarea procesului de absorbtie a substantelor nutritive si repartizarea acestora in organism; regleaza tranzitul intestinal; stimuleaza dezvoltarea microorganismelor specifice florei utile pentru inhibarea germenilor patogeni la nivelul intestinului gros; hepatoprotector si eficace in reglarea functiilor hepatice; actiune antiinflamatorie si antiseptica la nivelul tubului digestiv si a organelor anexe; regleaza motilitatea tubului digestiv si a colecistului; previne formarea calculilor biliari si renoureterali avand efect litolitic; contribuie la reglarea metabolismului lipidelor si reducerea riscului de ateroscleroza; hipocolesterolemiant si hipoglicemiant; detoxifiant (favorizeaza eliminarea toxinelor si a metalelor grele din organism); actiune de imbunatatire a absorbtiei calciului și nu are contraindicaţii şi efecte adverse.

Pret redigest – 13,00 lei

