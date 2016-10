Apartamentele in regim hotelier – cea mai populara alternativa de cazare

Bucurestiul atrage prin frumusetea si complexitatea sa, constant, un numar urias de turisti atat romani, cat si straini care sunt dornici sa cunoasca in detaliu o capitala absolut fascinanta. Cu toate ca modalitatile de cazare sunt extrem de multiple si de diversificate, mai ales in acest oras, majoritatea opteaza pentru apartamentele si garsonierele in regim hotelier.



„Daca sunteti in Bucuresti cu familia, puteti alege sa inchiriati chiar si pentru o noapte un apartament de 3 camere in regim hotelier, nu va vom intreba cate persoane sunteti! Daca ajungeti in Bucuresti cu afaceri, alegeti cazarea in regim hotelier pentru confortul si intimitatea pe care o primiti cand inchiriati pe termen scurt o garsoniera din oferta noastra!” – declara echipa societatii ROcazare S.R.L. in cadrul paginii web apartamente-regimhotelier.ro.

Ce avantaje ofera cazarea in regim hotelier?

Datorita multitudinii de avantaje pe care aceasta modalitate de cazare o prezinta, nu e de mirare ca devine din ce in ce mai populara, inclusiv in Romania. Se pare ca romanii prefera la ora actuala sa solicite o perioada de cazare in cadrul apartamentelor si garsonierelor in regim hotelier in detrimentul hotelurilor sau a pensiunilor. Acest lucru se datoreaza faptului ca aici intimitatea, confortul, dar si pretul accesibil primeaza intotdeauna.

Spre deosebire de alte firme ce ofera astfel de inchirieri pentru anumite perioade de timp, firma ROcazare se face remarcata prin atentia pe care o acorda clientilor sai. Aici se pune un accent deosebit pe confortul vizitatorului, ceea ce inseamna ca de fiecare data clientii sunt pe deplin multumiti de cazarea pentru care au optat.

Principalele avantaje oferite de o cazare in regim hotelier intotdeauna va consta in intimitatea oferita, confortul deplin, insa si accesibilitatea. Aici se pot caza atat grupurile mici, cat si cele mari, tocmai datorita faptului ca ROcazare pune la dispozitia turistilor posibilitatea de a inchiria atat garsoniere, cat si apartamente cu 2 sau 3 camere. Asadar, acest lucru inseamna ca familia numeroasa, dar si grupurile de prieteni nu vor fi separate precum se intampla in cazul cazarii intr-un hotel. Astfel, ori de cate ori se doreste intimitate, curatenie, confort si utilitate maxima, ROcazare vine cu solutia perfecta pentru oricine.

Toate apartamentele si garsonierele sunt situate in zone centrale ale capitalei, tocmai pentru ca vizitatorii sa aiba accesul catre cele mai importante puncte din Bucuresti. In plus, majoritatea camerelor sunt atat de atent utilate, incat turistilor nu le va lipsi absolut nimic: aer conditionat, paza 24/24, frigider, curatenie saptamanala, masina de spalat, cablu TV, plita cu gaz, cosmetice hoteliere, Internet Wireless, precum si multe altele. .

In functie de numarul camerelor dorite, de zona in care se afla, dar si de dotari, se va achita pretul. In orice caz, la ROcazare clientii vor fi intampinati cu cele mai bune preturi de pe piata raportate la calitate. Asadar, turistii dornici sa inchirieze sau sa subinchirieze una din garsonierele sau unul din apartamentele perfect utilate, au ocazia sa faca rezervari atat online, prin intermediul paginii web apartamente-regimhotelier.ro, cat si telefonic. Prin urmare, optiunile sunt multiple, iar conditiile la ROcazare sunt ideale.

