Care este singurul ingredient cu ajutorul caruia am reusit sa slabesc

Poate ati ajuns si voi in culmea disperarii din cauza zecilor de solutii pentru slabit care s-au dovedit a fi total ineficiente. Iar unele nu numai ca au fost ineficiente, dar multe dintre ele au fost chiar si nesanatoase sau in cel mai rau caz, v-au adus cateva kilograme in plus. In aceeasi situatie am fost si eu pana am descoperit cafeaua verde, singurul produs care mi-a adus rezultate vizibile intr-un timp scurt.

Toate femeile impartasim aceeasi dorinta, aceia de a arata bine si de a ne simti confortabil in pielea noastra. Unii ne considera mult prea interesate de acest aspect, dar noi pur si simplu nu putem trece cu vederea aspectul nostru fizic nedorit si ce e cel mai important, amenintarea sanatatii atunci cand punem mai multe kilograme in plus. Ne simtim bine atunci cand aratam asa cum ne dorim. Prin urmare, vom cauta intotdeauna metode eficiente pentru slabit. Nici sportul fara o dieta sanatoasa, dar nici o dieta sanatoasa fara sport nu vor aduce rezultatele dorite. Acestea sunt interdependente.

Am incercat si eu numeroase solutii pentru slabire, unele naturale, altele mai putin naturale. La un moment dat am auzit de cafeaua verde si am fost foarte curioasa sa o incerc. Am citit informatii despre ea si am hotarat sa cumpar un pachet. Ce trebuie sa stiti este ca aceasta cafea verde este, practic, cafeaua neagra cruda si neprelucrata, care in aceasta forma contine o cantitate mare de acid clorogenic care ajuta la arderea grasimilor. Insa cantitatea de cofeina este si ea mai mare in cazul boabelor verzi, de aceea veti putea inlocui total cafeaua neagra de dimineata cu cea verde. Nu este recomandat sa consumati atat cafea verde, cat si cafea neagra pentru ca este posibil sa aveti palpitatii din cauza aceasta.

Personal, am creat un obicei din consumarea acestui produs. Beau cam 2-3 cesti de cafea verde pe zi si am reusit sa elimin numarul de kilograme pe care mi l-am propus. In ceea ce priveste prepararea acesteia exista doua modalitati. Fie alegeti din magazine cafea macinata si turnati peste aceasta 250 de ml de apa fierbinte, dupa care lasati 5 minute la infuzat si apoi strecurati. Fie alegeti boabe intregi, iar acestea se fierb in 250 de ml de apa, cate 2-3 lingurite, timp de 15 minute.

La fel cum am aflat si eu, am recomandat mai departe. Va doresc sa eliminati kilogramele pe care vi le doriti cat mai eficient. Multa bafta!

