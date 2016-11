Cele mai potrivite locatii in care sa iti petreci revelionul in 2016-2017

In ziua de azi nu doar ca este la moda, insa este si extrem de placut pentru romani ca noaptea de revelion sa o petreaca pe un taram strain, pe o insula exotica sau intr-o tara unde zapada si frigul nu poposesc niciodata. Avand in vedere cat de numeroase sunt cererile de pe piata in acest sens, ikaturism.ro a venit cu cele mai bune oferte in materie de sejururi si vacante pentru perioada sarbatorilor de iarna.

Nimic nu este mai frumos, mai relaxant si mai splendid decat sa te gandesti ca spre deosebire de ceilalti romani, tu ai ocazia sa te bucuri la revelion de soare, mare, ocean, caldura si buna dispozitie.

TOP 3 locatii recomandate pentru petrecerea unui revelion de vis

Thailanda este foarte probabil una din cele mai solicitate locatii in care turistii romani isi doresc sa ajunga in noaptea de revelion. De altfel, ikaturism.ro vine cu cele mai bune oferte ale anului in ceea ce priveste petrecerea unui timp de calitate pe taramurile asiatice.

De exemplu, pentru un revelion in Thailanda preturile difera in functie de hotelul in cadrul caruia turistii vor dori sa se cazeze, precum si de eventualele cerinte pentru obtinerea asigurarilor medicale si storno. Totusi, ideea principala e ca taxa minima pentru o astfel de vacanta este de 1390 de euro. Aceste taxe includ biletul de avion cu plecare din Bucuresti, taxele de aeroport, transferul aeroport – hotel – aeroport in Krabi, cazare pentru 8 nopti in Krabi, in camera dubla, dar si cu micul dejun.

Maldive reprezinta cea de-a doua optiune a turistilor romani care isi doresc nespus de mult sa isi petreaca noaptea de revelion pe acele taramuri deosebit de fascinante. Pretul minim de la care porneste un astfel de sejur este de 1960 de euro, insa odata cu cresterea facilitatilor si a conditiilor, va creste implicit si pretul final.

Cu toate acestea, cert e ca la www.ikaturism.ro se vor gasi cele mai bune oferte de pe piata si nu trebuie ratate sub nicio forma de nimeni. De altfel, aceste taxe includ transportul cu avionul din Bucuresti cu o escala, taxele de aeroport, transferul aeroport – hotel – aeroport cu salupa rapida sau hidroavion, cazare pentru 7 nopti in camera dubla specificata, dar si tipul de masa specificat. Asadar, un revelion in Maldive reprezinta intr-adevar o sansa ce nu trebuie ratata, mai ales ca ikaturism.ro ofera o gama larga de oferte accesibile.

Republica Dominicana reprezinta o optiune la care apeleaza multi romani si nu numai, atunci cand isi doresc sa petreaca un revelion de neuitat pe un taram indepartat. Pretul unei astfel de vacante incepe de la 990 de euro, insa acesta creste odata cu numarul din ce in ce mai ridicat de facilitati si conditii de cazare.

De altfel, aceste tarife includ transportul cu avionul din Madrid, intr-un zbor direct, taxa de aeroport, transferul aeroport – hotel – aeroport, cazare pentru 7 nopti in camera dubla, dar si all inclusive. Asadar, aceasta ofera este intr-adevar de neegalat, drept urmare, trebuie luata in vedere de turistii romani care isi doresc sa petreaca un Craciun sau un Revelion de milioane.

Acestea fiind spuse, printr-un simplu click pe pagina web www.ikaturism.ro, oricine are ocazia sa analizeze numeroasele oferte si sa le solicite pe cele pe care le considera a fi cele mai potrivite si mai avantajoase.

