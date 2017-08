Indoor sau outdoor team building – care este cea mai buna solutie?

Indiferent ca vorbim de indoor sau outdoor team building, exista beneficii in ceea ce priveste imbunatatirea relationarii intre angajatii unei firme. Pentru fiecare dintre cele doua tipuri de activitati exista un specific. Activitatile indoor se desfasoara in spatiu inchis, iar cele outdoor in aer liber, de regula in locuri pitoresti, in care relaxarea sa fie la ea acasa. Totusi, exista situatii in care activitatile indoor sunt de preferat. Depinde in mare parte si de tipul de grup care face team building-ul si de ce vor sa obtina din aceasta activitate. Sa vedem care sunt diferentele intre indoor si outdoor.

Activitati de indoor team building

Sesiunile de team building ce se desfasoara intr-un spatiu inchis au avantajul ca se elimina potentialele probleme legate de confort si de posibile intreruperi cauzate de capriciile vremii. Temperatura poate fi controlata si nu conteaza daca ploua sau nu, activitatile se pot desfasura fara probleme. Pe cat posibil, spatiul destinat activitatilor trebuie sa fie altul decat cel in care echipa de angajati care participa la team building isi desfasoara activitatile de munca.

Activitati de outdoor team building

Chiar daca activitatile indoor te lipsesc de unele inconveniente care apar in aer liber, activitatile in aer liber sunt de preferat, mai ales ca angajatii stau de obicei in spatii inchise pe tot parcursul anului. Cand e vreme buna, activitatile in aer liber aduc acel plus de valoare echipei, este ca o mica vacanta in care petrec altfel de momente cu colegii decat in mod obisnuit. Cu alte cuvinte, ei scapa pentru un timp de stresul dintr-un birou sau orice alta incapere in care isi desfasoara in mod normal activitatea.

Atunci cand alegi un program de team building pentru angajati sau pentru orice alt scop, trebuie sa decizi intre indoor sau outdoor team building, insa cele mai tari experiente le poti trai in aer liber, intr-un loc cu un peisaj superb, in care sa te simti extraordinar impreuna cu colegii si sa va intoarceti la locul de munca revigorati, cu forte noi si cu relatii interpersonale mult imbunatatite. Team building-ul iti permite sa petreci timp de calitate alaturi de colegi, sa fii pus in situatii diferite fata de cele de la locul de munca, intr-un mediu placut si relaxant.

