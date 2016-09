Prima mea destinatie exotica – Republica Dominicana

Am fost prima data la mare acum multi ani, pe litoralul romanesc. In primul meu concediu la mare am fost impresionat de tot ce am vazut si de sentimentul pe care ti-l da marea. De aceea, am ales sa revin cativa ani la rand, dar apoi am vazut ca foarte multi cunoscuti plecau in vacanta in alte tari si au ales destinatii exotice, cum sunt Mexicul sau Republica Dominicana. Parea alt nivel. Litoralul romanesc era deja un loc unde ma simteam acasa, parca nimic nu ma mai impresiona si am luat decizia ca anul urmator sa profit de concediu mai mult si sa ma bucur de un sejur in Republica Dominicana, la fel cum au facut prietenii mei.

Aceasta decizie nu a fost grea, ci un impuls de moment, atunci cand un prieten mi-a povestit despre vacanta lui in Caraibe. Intr-adevar, el a fost in Caraibe in luna de miere, la invitatia unui cuplu, dar impresiile cu care a ramas m-au determinat sa imi doresc si eu sa merg acolo, sau macar prin apropiere. Daca nu in luna de miere, macar intr-un sejur. Am ales Republica Dominicana, care se afla in Arhipelagul Antilelor Mici din marea Caraibelor.

Din cate imi amintesc, au fost mai mult de 10 ore de mers cu avionul, un drum ce pare lung, dar daca te gandesti unde o sa ajungi, parca drumul nu mai conteaza. Oricum prima impresie a fost “Doamne, ce departe e…”, caci doar asta aveam in gand. M-am cazat la un resort din Punta Cana, care este statiunea perfecta daca vrei o vacanta de neuitat. Am ramas cu multe impresii de aici.

Republica Dominicana este una dintre cele mai vizitate destinatii turistice din lume si este perfecta pentru un sejur in doi, ea se mai numeste si “insula de miere”. Impreuna cu prietena mea, am petrecut clipe magice aici. Ne-am bucurat de plajele cu nisip alb si fin, palmieri, soare torid si mancare traditionala excelenta. Plajele sunt de vis si nu credeam ca voi vedea vreodata palmieri si nisip alb inafara de cele din wallpaper-ele cu plaje exotice pe care le folosesc pe desktop. In realitate insa, totul este mult mai frumos.

Unul dintre lucrurile care ii atrag pe turisti este posibilitatea de a se bucura de o plaja privata. Daca vrei sa faci ceva seara, ai ocazia sa te distrezi aici, caci viata de noapte este destul de agitata. Exista si seri tematice si am gustat din bautura locala, numita “Mama Juana”, care este de fapt un suc natural cu gust extraordinar. Republica Dominicana este un adevarat paradis, iar oamenii sunt primitori si mai tot timpul veseli.

Chiar daca stai in Punta Cana, ai ocazia sa vizitezi si alte locuri, in grup sau pe cont propriu. Un sejur in Republica Dominicana este potrivit atat daca alegi sa iti petreci vacanta in doi, cat si daca iti doresti o vacanta cu prietenii intr-un astfel de loc. Pentru mine a fost de vis si vreau sa mai incerc si alta destinatie in viitorul meu sejur exotic.

Comentari

comentari