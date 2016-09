TOP 100: Cei mai buni actori din istoria filmului

Cei mai buni actori ai tuturor timpurilor, aceștia sunt 100 cei mai iubiţi actori din lume care au făcut istorie în industria cinematografică. Clasamentul celor mai buni actori ai tuturor timpului întocmit pe baza unui chestionar adresat celor mai mari iubitori de film, dar pe baza succesul lor de-a lungul carierei (premii si nominalizari).

Aceasta este lista cu Top 100 cei mai mari actori de la Hollywood din toate timpurile.

1. Marlon Brando

Marlon Brando, Jr. a fost un actor american câștigător al premiului Oscar, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari actori de film ai secolului 20, dar si cel mai bun actor al tuturor timpurilor. S-a făcut remarcat mai ales datorită rolurilor din filmele Un tramvai numit dorință și On the Waterfront, ambele regizate de către Elia Kazan la începutul anilor 1950. Stilul său actoricesc, combinat cu aparițiile sale publice ca outsider al Hollywood-ului anilor 1950 și 1960, au avut o influență majoră asupra generației de actori ce i-au urmat.

Ulterior, în ciuda unei anumite etichete de paria care i-a fost conferită, a interpretat la superlativul absolut, stabilind un nou standard estetic, rolul lui Vito Corleone din primul film din seria lui Francis Ford Coppola închinate unui boss mafiot, Nașul (The Godfather).

2. Al Pacino

Alfredo James „Al” Pacino este un actor italian american, considerat a fi unul dintre cei mai talentați din istoria cinematografiei. În anii ’90 Al Pacino, a obținut Oscarul pentru cel mai bun actor cu fimul Scent Of A Woman, în 1992. Godfather Part 3, Dick Tracy și Glengarry Glen Ross sunt numai câteva din succesele lui Pacino de la începutul anilor ’90. În ultima parte a acestui deceniu, au urmat Carlito’s Way, Heat, City Hall, The Insider și Donnie Brasco. Performante sale remarcabile pe marele ecran ii aduce locul doi printre cei mai buni actori ai tuturor timpurilor.

3. Robert De Niro

Robert De Niro Jr., mai bine cunoscut sub numele de Robert De Niro este un actor, regizor și producător al cinematografiei americane. Câștigătorul al premiului Oscar pentru interpretarea din filmul Raging Bull si Nasul II, fapt pentru care ocupă a treia poziție în clasamentul celor mai buni actori din istoria filmului.

4. Jack Nicholson

John Joseph „Jack” Nicholson este un regizor actor, producator și scenarist de film, el a primit douăsprezece nominalizări și a cîștigat de trei ori premiul oferit de Academia Americana de Film (Premiile Oscar).

5. Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis (n. 29 aprilie 1957) este un actor englez, de origine evreiască și anglo-irlandeză. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în anii 1990 (pentru rolul din filmul My Left Foot), în 2008 (pentru rolul din filmul There Will Be Blood) și în 2012 (pentru rolul din filmul Lincoln), ajungând astfel să fie unul dintre cei trei actori din toate timpurile care au câștigat câte trei Premii Oscar pentru rol principal, alături de Walter Brennan și Jack Nicholson.

6. Tom Hanks

Thomas „Tom” Jeffrey Hanks este un actor, regizor și producător de film american, câștigător a două premii Oscar pentru cel mai bun actor. El și-a început cariera în comedii înainte de a obține succese notabile ca actor dramatic.

7. James Stewart

James Maitland Stewart a fost un actor american de origine scoțiană. A fost de profesie arhitect, până să descopere actoria. Primele sale roluri au fost în muzicaluri pe Broadway.

8. Cary Grant

Cary Grant, a fost un actor de origine britanica. El a devenit unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood, vreme de zeci de ani, nu numai pentru frumusețea sa fizică, ci și pentru eleganța, farmecul și starea sa de spirit de invidiat.

9. Dustin Hoffman

Dustin Hoffman Lee este actor si regizor. El a castigat de doua ori premiul Oscar la Premiile Academiei de Film de la Hollywood pentru cel mai bun actor. Este unul dintre cei mai apreciați actori din istorie.

10. Clint Eastwood

Clinton „Clint” Eastwood Jr. este un actor, regizor, producator, muzician si compozitor, câștigător a cinci premii Oscar ca regizor, actor și producător.

11. Johnny Depp

John „Johnny” Christopher Depp II este un actor, scenarist, regizor, producător și muzician american. Cu o carieră de 25 de ani în lumea filmului, Johnny Depp este în acest moment unul dintre cei mai cunoscuţi actori din lume. Recent, el a primit titlul de cel mai sexy bărbat în viaţă, titlu pe care l-a obţinut pentru a doua oară.

12. Morgan Freeman

Morgan Freeman este un actor și regizor, câștigător al premiului Oscar în 2005 pentru Million Dollar Baby. Filmografia lui Morgan Freeman numara aproape 100 de lung metraje si este considerat cel mai mare actor in viata.

13. Christian Bale

Christian Charles Philip Bale, Christian Bale s-a nascut la data de 30 ianuarie 1974 in Pembrokeshire, Tara Galilor si a copilarit in Anglia, Portugalia si California. Christian Bale este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari actori ai generatiei sale.

14. Anthony Hopkins

Philip Anthony „Tony” Hopkins este un actor britanic de film, cunoscut în special pentru rolul doctorului Hannibal Lecter din filmul Tăcerea mieilor.

15. Leonardo DiCaprio

Leonardo Wilhelm DiCaprio (n. 11 noiembrie 1974, Los Angeles, California)[1] este un actor și producător de film american. El a fost nominalizat de șase ori la Premiile Oscar și de zece ori la Premiile Globul de Aur, câștigând în 2004 Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă pentru filmul The Aviator, și în 2013 Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un musical/comedie pentru rolul din filmul Lupul de pe Wall Street. A mai câștigat și în anul 2016 un Glob de Aur pentru rolul din The Revenant: Legenda lui Hugh Glass, rol pentru care, în același an, i s-a decernat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Leonardo DiCaprio este considerat unul dintre cei mai buni actori si producător de film ai tuturor timpurilor.

16. Humphrey Bogart

Humphrey DeForest Bogart a fost un actor american de film și teatru. Privit ca un adevărat simbol cultural american Bogart este adesea considerat, atât de către unii critici de film cât și de o bună parte a iubitorilor cinematografiei, drept cel mai mare actor american de film al secolului 20.

17. John Wayne

John Wayne, popular cunoscut sub numele de Duke, a fost un actor american care a început cariera în filmele mute, în 1920 a fost considerat simbol masculin, si a fost simbol american timp de mai mulți ani.

18. Sidney Poitier

Sidney Poitier (n. 20 februarie 1927) este un actor american de film. Poitier a scris trei cărț autobiografice: This Life (1980), The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography (2000), Life Beyond Measure – letters to my Great-Granddaughter (2008, an Oprah’s Book Club selection); și un roman, Montaro Caine, editat în mai 2013.

19. Brad Pitt

William Bradley Pitt este actor și producător de film. În activitatea sa de actor a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, și este considerat unul din cei mai atrăgători bărbați din lume.

20. Spencer Tracy

Spencer Tracy a fost un actor de scenă și de film, de două ori câștigător al premiului Oscar, care a apărut în 74 de filme între 1930 și 1967. Tracy este privit în general ca unul dintre cei mai buni actori de film americani ai tuturor timpurilor.

21. Paul Newman

Paul Leonard Newman, cunoscut sub numele de Paul Newman a fost un actor, regizor și producător american, câștigător a două premii Oscar.

22. James Dean

James Byron Dean a fost un actor american de film, teatru și televiziune. Dupa ce a jucat în roluri la emisiuni de televiziune și piese de teatru la începutul anilor 1950, Dean sa mutat în Los Angeles.

23. Kirk Douglas

Issur Danielovitch Demsky, nume de scenă Kirk Douglas, este un producător de film și actor.

24. Russell Crowe

Russell Ira Crowe este un actor neozeelandezo – australian. Cariera sa actoricească a debutat la începutul anilor 1990 cu roluri în seriale australiene de televiziune, așa cum a fost Police Rescue, și filme precum Romper Stomper.

25. Henry Fonda

Henry Fonda Jaynes a fost un actor de teatru și film american, câștigător al premiului Oscar, Globul de Aur, BAFTA si premii Tony.

26. Denzel Washington

Denzel Hayes Washington, Jr. este un actor și regizor de film american, câștigător a două premii Oscar, două Globuri de Aur și un premiu Tony.

27. Sean Penn

Sean Penn Justin este un actor, regizor și politician. Acesta a fost distins, printre altele, cu două premii Oscar pentru interpretarea din filmul Mystic River – Misterele Fluviului.

28. Robin Williams

Robin McLaurin Williams a fost un actor și comic american. A devenit celebru datorită rolului Mork din Mork și Mindy, iar mai târziu a făcut comedie pe scenă și a jucat în multe filme începând cu 1980.

29. Orson Welles

George Orson Welles (n. 6 mai 1915, Kenosha, Wisconsin, SUA – d. 10 octombrie 1985, Hollywood, California, SUA) a fost un regizor de film și teatru, actor, scenarist, distribuitor și producător american. Fiind considerat un copil minune, a studiat diversele arte ale divertismentului și spectacolului, ca să ajungă să exceleze în cele mai multe dintre ele.

30. Christoph Waltz

Christoph Waltz este un actor austriac și german naturalizat caștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor de două ori pentru rolurile sale din Inglourious Basterds și Django Unchained, ambele filme sub regia lui Quentin Tarantino.

31. Heath Ledger

Heath Andrew Ledger a fost un film și actor de televiziune australian. După ce a jucat în roluri minore în filme și în televiziune în timpul anilor 1990, Ledger sa mutat în Statele Unite în 1998 pentru a-și continue cariera.

32. Sean Connery

Thomas Sean Connery este un producător de film actor și care a câștigat Premiul Academiei Britanice, două premii BAFTA și trei Globuri de Aur.

33. Jack Lemmon

John Uhler Lemmon III, cunoscut sub numele de Jack Lemmon, a fost un actor american. El a câștigat două Oscaruri și a primit opt nominalizări.

34. Kevin Spacey

Kevin Spacey este un actor și regizor american. Spacey a crescut în California și și-a început cariera ca un actor de teatru în anii 1980, înainte de a fi primit în distribuția unui film.

35. Gene Hackman

Gene Hackman este un actor american. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în anul 1972 pentru rolul principal Jimmy „Popeye” Doyle interpretat în Filiera Franceză.

36. Liam Neeson

Liam John Neeson, OBE este un actor nord-irlandez care a fost nominalizat de-a lungul carierei la Premiile Oscar, Globurile de Aur și BAFTA.

37. Edward Norton

Edward Harrison Norton, Boston, Massachusetts, 18 august 1969, este un actor, scenarist, producator si regizor al cinematografiei americane.

38. Bruce Willis

Walter Bruce Willis, cunoscut mai mult ca Bruce Willis, este un actor, producător și cântăreț american. Cariera sa a început pe scena Off-Broadway, ulterior continuând în televiziune și film, jucând în comedii, drame și filme de acțiune.

39. Gary Cooper

James Cooper, Frank, mai bine cunoscut sub numele de Gary Cooper, a fost un actor american de origine engleza. El a câștigat Premiul Academiei de trei ori; acesta din urmă a fost acordat în semn de recunoaștere a întregii sale cariere.

40. Gregory Peck

Eldred Gregory Peck, cunoscut sub numele de Gregory Peck, a fost un actor american castigator al premiului Oscar.

41. Robert Redford

Charles Robert Redford este un actor, ecologist și regizor, câștigător al premiului Oscar și al Globului de Aur.

42. Ralph Fiennes

Ralph Nathaniel Fiennes Twisleton-Wykeham-este un actor britanic de două ori nominalizat la premiile Oscar.

43. Tom Cruise

Tom Cruise (n. 3 iulie 1962) este un actor american, nominalizat la premiul Oscar pentru rolul din filmul Jerry Maguire. Revista Forbes l-a denumit ca cea mai puternică celebritate din lume în 2006. El a fost nominalizat la trei premii Oscar și a câștigat trei Premii Globul de Aur. Primul său rol principal a fost 1983 în filmul Risky Business, care a fost descris ca fiind „un clasic al Generației X”, precum și o „promovare în carieră” pentru actor. După ce a jucat rolul unui pilot eroic din popularul și financiarul, de succes, Top Gun (1986), Cruise a continuat în acestă parte, jucând un agent secret într-o serie din Mission: Impossible filme de acțiune în anii 1990 și anii 2000. În plus, față de aceste roluri eroice, el a jucat alte roluri cum ar fi guru misoginist de sex masculin în Magnolia (1999) și un rece și calculat criminal plătit, sociopat, în thriller-ul lui Michael Mann – Collateral (2004).

44. Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix Rafael, este un actor american, născut în Puerto Rico. El a primit trei nominalizari la Oscar și a câștigat un Glob de Aur si un premiu Grammy.

45. Montgomery Clift

Actor american, talent promițător al cinematografului american imediat postbelic, confirmat parțial prin câteva filme în care interpretează cu inteligență și sensibilitate roluri de outsideri, personaje ciudate, tarate psihic: Râul roșu, Moștenitoarea, De aici în eternitate, Leii tineri, Inadaptații, Procesul de la Nurenberg, Freud.

A debutat pe Broadway în comedia „Fly Away Home”, la 14 ani; a jucat în 17 filme; a avut patru nominalizări la premiul Oscar. A murit în urma unui atac de cord. Are o stea pentru film, în partea de sud, aria 6100, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.

46. Harrison Ford

Harrison Ford este un actor american, celebru în întreaga lume datorită rolurilor Han Solo din seria Războiul stelelor, Evadatul și Indiana Jones.

47. Jeff Bridges

Jeffrey Leon Bridges, cunoscut sub numele de Jeff Bridges este un actor, muzician, producator, fotograf, grafician, povestitor și câștigător al premiului Oscar, Globul de Aur și Screen Actors Guild Award.

48. Gary Oldman

Leonard Gary Oldman este un actor, regizor, scenarist, muzician și producător britanic, câștigător a două premii BAFTA: Cel mai bun scenariu original și Cel mai bun film britanic, Nil By Mouth.

49. Robert Duvall

Robert Duvall este un regizor de film actor și american, care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în 1984, un premiu Emmy si patru premii Globul de Aur, dar și alte premii importante.

50. Ben Kingsley

Ben Kingsley este un actor britanic. Este cunoscut pentru rolul lui Mahatma Gandhi din filmul Gandhi. Tatăl său, Rahimtulla Harji Bhanji, de origine indiană, este descendent al familiei Gujrati, iar mama sa, Anna Lyna Mary este britanică.

51. Clark Gable

William Clark Gable a fost un actor american. Laureatul premiului Oscar pentru cel mai bun actor, este considerat unul dintre miturile cinematografiei clasice.

52. Tommy Lee Jones

Tommy Lee Jones este un actor și regizor, care a câștigat un Oscar.

53. Philip Seymour Hoffman

Philip Seymour Hoffman a fost un actor american. El și-a inceput cariera în televiziune în 1991 și după un și-a facut debutul în propriul film.

54. Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson, pe numele întreg Samuel Leroy Jackson, este un actor și producător american de film și televiziune. Este deja binecunoscută relația sa specială cu Morgan Freeman, care i-a fost și mentor. Aceeași relație a avut-o și cu Spike Lee.

55. Matt Damon

Matthew Paige Damon este un actor, scriitor și filantrop.

56. Joe Pesci

Joseph Frank „Joe” Pesci (pɛʃi, n. 9 februarie 1943) este un actor american de origine italiană. Un actor complet, Joe Pesci avea să cunoască succesul datorită celebrelor filme ale regizorului Martin Scorsese. Născut pe 9 februarie 1943 în Newark, New Jersey, Pesci a fost un copil actor, care a început să lucreze la radio de la vârsta de 4 ani. Apare pe Broadway doar un an mai târziu și în 1953 apare regulat la televiziune în programul „Star Time Kids”.

57. Charlton Heston

Charlton Heston, pe numele real John Charles Carter, a fost un actor american de film, cunoscut în special pentru rolurile sale de dur. Succesul său a început odată cu rolul jucat în filmul Ben-Hur, rol pentru care a primit în 1959 Premiul Oscar.

58. George Clooney



George Timothy Clooney este un actor, regizor, producator si scenarist. El a fost distins cu patru Globuri de Aur, doua Oscaruri si BAFTA.

59. Christopher Plummer

Christopher Plummer este un actor canadian laureatul premiului Oscar si Emmy, Globul de Aur și premii Tony.

60. George C. Scott

George C. Scott a fost un actor american de teatru și film, regizor și producător. Fost star al Broadway-ului, el este renumit și în industria filmografică pentru roluri din filme ca Patton, Dr. Strangelove sau A Christmas Carol.

61. Christopher Walken

Ronald Walken, cunoscut profesional ca Christopher Walken, este un actor, scenarist și regizor american. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 1978.

62. John Travolta

John Joseph Travolta este un actor, dansator și cântăreț american, cunoscut pentru rolurile sale din filmele Saturday Night Fever, Grease și Pulp Fiction. E căsătorit cu actrița Kelly Preston și are 2 copii.

63. Will Smith

Willard Carroll „Will” Smith, Jr. este un actor, producător, rapper și compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea este artist hip-hop/R&B câștigător al mai multor premii Grammy.

64. Peter O’ Toole

Peter Seamus Lorcan O’Toole a fost un actor englez de origine irlandeză, cunoscut pentru rolurile sale memorabile de film, de scenă și de voce.

65. James Cagney



James Francis Cagney, Jr. a fost un actor de film american. Câștigătorul a multor premii importante pentru diferitele roluri, este amintit ca fiind un tip dur.

66. Ian McKellen

Sir Ian McKellen Murray este un actor englez. El a primit un premiu Tony, doua nominalizări la premiul Academiei Americane de Film, și cinci nominalizări la Premiul Emmy.

67. Burt Lancaster

Burt Lancaster a fost unul din marii actori americani, laureat al Premiului Oscar. O figură puternică, energică și atractivă, un tip galant și dur.

68. Bill Murray

William James „Bill” Murray este un actor american și comediant. A jucat în numeroase filme de comedie, inclusiv Caddyshack, Ghostbusters și Groundhog Day.

69. Nicolas Cage

Nicolas Cage este pseudonimul lui Nicolas Kim Coppola, un actor american, laureat al Premiului Academiei Americane de Film în 1996 pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul său din filmul Leaving Las Vegas.

70. Steve McQueen

Steve McQueen a fost un actor american poreclit „The King of Cool”. Cunoscut pentru popularul serial de televiziune Mort sau Alive 1958-1961, și filme, cum ar fi The Great Escape Yangtze în flăcări (1966), Bullitt (1968), The Getaway (1972 film), Papillon (1973).

71. Gene Wilder

Gene Wilder a fost un actor, scenarist si scriitor american.

72. Kevin Costner

Kevin Costner este un actor, producător și regizor de film american. A primit două premii Oscar, inclusiv pentru filmul Dansând cu lupii. A mai interpretat în filme precum Incoruptibilii sau Bodyguard.

73. Charlie Chaplin

Charles Spencer Chaplin a fost un actor și regizor englez. Este considerat a fi unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX. Cele mai renumite filme ale sale sunt City Lights, Modern Times și The Great Dictator.

74. Peter Sellers

Peter Sellers (născut Richard Henry Sellers la 8 septembrie 1925 — d. 24 iulie 1980) a fost un actor englez de film. Mare comedian, recunoscut pentru interpretările sale speciale, Peter Sellers rămâne în memoria cinematografului mondial pentru rolul său din Un grădinar face carieră (engleză Being There), realizat în 1979, unde a jucat alături de Shirley MacLaine. Pentru personajul Chanse a fost nominalizat în 1980, atât la premiul Oscar pentru cel mai bun actor, cât și la premiile BAFTA, fiind recompensat doar cu Globul de Aur (Golden Globe) pentru cel mai bun actor la categoria film muzical și comedie.

75. Woody Allen

Allan Stewart Konigsberg, cunoscut sub numele de scena Woody Allen, este un regizor, scenarist, actor, muzician, dramaturg, umorist si scriitor. El a câștigat Premiul Academiei de patru ori.

76. Jon Voight

Jon Voight este un actor american. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în anul 1979. Jon Voight s-a născut într-o familie catolică cu rădăcini germane și slovace.

77. Mel Gibson

Mel Gibson este un actor, regizor, producător și scenarist american. Una din marile sale realizări o constituie filmul Patimile lui Hristos, pe care l-a regizat și finanțat.

78. Jim Carrey

James Eugene „Jim” Carrey, născut pe 17 ianuarie 1962, la Newmarket, Ontario în Canada este un comediant actor de film. Carrey a avut succes și în filmele dramatice ca The Truman Show, Man on the Moon și Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

79. Mark Wahlberg

Mark Robert Michael Wahlberg este un actor, producător de film și de televiziune și fost rapper american. Era cunoscut ca Marky Mark în primii săi ani de activitate, și a devenit faimos în 1991 când a debutat cu trupa Marky Mark and the Funky Bunch.

80. Steve Martin

Stephen „Steve” Glenn Martin s-a născut pe data de 14 august 1945 în Waco, Texas, SUA. Steve Martin ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni.

81. Javier Bardem

Javier Ángel Encinas Bardem, mai bine cunoscut sub numele de Javier Bardem, este un actor spaniol, fiul actriței spaniole Pilar Bardem.

82. Tim Robbins

Timothy Francis Robbins, cel mai bine cunoscut sub numele de Tim Robbins, este actor și regizor câștigător a premiului Oscar.

83. Arnold Schwarzenegger

Arnold Alois Schwarzenegger este un fost culturist și actor american originar din Austria, politician republican, care a servit ca cel de-al treizeci și optulea guvernator al statului California.

84. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone Gardenzio cunoscut în lumea filmului ca Sylvester Stallone, este actor, scenarist, producator si regizor al cinematografiei americane.

85. Viggo Mortensen

Viggo Peter Mortensen Jr. este un actor, poet, muzician, fotograf și pictor american de origine daneză. A debutat cu filmul Martorul, în regia lui Peter Weir.

86. Hugo Weaving

Hugo Wallace Weaving este un actor australian. Este cel mai mult cunoscut pentru rolul lui Agent Smith în trilogia The Matrix și Elrond în trilogiile Lord of the Rings și The Hobbit.

87. Christopher Lee

Sir Christopher Frank Carandini Lee, CBE (n. 27 mai 1922 – d. 7 iunie 2015) a fost un actor, muzician și regizor britanic. El a devenit renumit prin rolul jucat în Dracula (film din 1958), el a mai jucat și în alte filme de groază, ca de exemplu Francisco Scaramanga, din filmele James Bond, vrăjitorul rău (Saruman) din Stăpânul Inelelor, sau Darth Tyranus din filmul Războiul stelelor.

88. Geoffrey Rush

Geoffrey Rush este un actor australian. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în anul 1997.

89. Alec Guinness

Sir Alec Guinness a fost un actor englez, unul din cei mai mari artiști de film ai secolului al XX-lea, laureat al Premiului Oscar pentru rolul Locotenent-colonel Nicholson din Podul de pe râul Kwai.

90. Richard Burton

Richard Burton a fost un actor de film britanic, originar din Țara Galilor.

91. Robert Downey Jr.

Robert John Downey, Jr. este un actor, producător, scenarist, cantautor și comediant american, dublu nominant al premiului Oscar, dublu laureat al premiului Globul de Aur și laureat al premiului BAFTA.

92. James Caan

James Edmund Caan este un actor american. Este cunoscut pentru rolul lui Sonny Corleone din Nașul, precum și din filmele Thief, Misery, A Bridge Too Far, Brian’s Song, Rollerball, Kiss Me Goodbye, and El Dorado.

93. Michael Douglas

Michael Kirk Douglas, pe numele său adevărat Michael Danielovitch, este un actor și producător american. Michael Douglas este fiul celebrului actor american Kirk Douglas și al actriței Diana Dill.

94. Charles Laughton

Charles Laughton a fost un regizor și actor de film și teatru născut în Marea Britanie și a primit cetățenie americană în 1950.

95. Willem Dafoe

William J. „Willem” Dafoe este un actor american de film și teatru. A fost nominalizat la două premii Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în peliculele Plutonul și Umbra Vampirului.

96. Ed Harris

Edward Allen „Ed” Harris (n. 28 noiembrie 1950, Englewood, New Jersey) este un actor american, scenarist și regizor, cel mai cunoscut pentru interpretările sale actoricești în Pollock, Appaloosa, The Rock, The Abyss, Apollo 13, A Beautiful Mind, Enemy at the gates (Inamicul e aproape), A History of Violence, The Truman Show, The Right Stuff, Gone, Baby, Jackknife, Empire Falls,The Game Change sau The Hours. A fost nominalizat de trei ori la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și o dată la premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul titular din Pollock.

97. Harvey Keitel

Harvey Keitel este un actor american cu origini românești. Mama sa, o evreică pe nume Miriam, s-a născut lângă Brăila emigrând mai apoi în Statele Unite.

98. Benicio Del Toro

Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez, cunoscut mai mult ca Benicio del Toro, este un actor american. A câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 2001.

99. Kevin Bacon

Kevin Bacon este un actor, actor de film, muzician, actor de voce din Statele Unite ale Americii.

100. Patrick Swayze

Patrick Swayze (pronunțat în engleză /sweɪziː/; n. 18 august 1952, Houston, Texas – d. 14 septembrie 2009, Los Angeles, SUA) a fost un actor american de film și dansator. A devenit celebru datorită interpretărilor sale din filmele Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She’s Like the Wind, durul din Road House (1989), Ghost – Fantoma (1990), Point Break – La limita extremă(1991). A devenit faimos și pentru serialul de televiziune Nord și Sud.

Comentari

comentari