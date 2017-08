Top 50 cele mai bune filme de acțiune

În acest articol vă prezentăm o listă cu cele mai bune 50 filme de acțiune de la Hollywood, începând, în mod corespunzător cu filmul aflat pe poziția 1 în clasament, „Greu de ucis” și continuând în ordine descrescătoare.

Iată care sunt cele mai bune 50 filme de acțiune ale tuturor timpurilor!

1. Die Hard (1988)

Rating film: 8.2

Data lansării: 4 iunie 1993 (România)

Regizor: John McTiernan

Autor: Roderick Thorp

Muzică compusă de: Michael Kamen

Scenariu: Steven E. de Souza, Jeb Stuart

Greu de ucis este un film de acțiune american din 1988 regizat de John McTiernan. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Bruce Willis și Alan Rickman.

Politistul John McClane din New York pleaca la Los Angeles ca sa petreaca sarbatorile de iarna cu familia. Dupa un zbor lung, merge la cladirea Corporatiei Nakatomi pentru a participa la petrecerea de Craciun alaturi de sotia sa. Dupa ce intra merge sa se improspateze putin si sa se pregateasca pentru petrecere. Insa cladirea este preluata de un grup de teroristi care sechestreaza toti angajatii companiei si vor sa scoata cei 600 de mil. de $ din seifurile companiei. John este singurul „uitat”, asa ca el este cel care poate sa incerce sa le dea peste cap planurile teroristilor, care sunt pregatiti pentru trupele FBI, dar nu se astepta la surpriza John McClane.

2. Terminator 2: Judgment Day

Rating film: 8.5

Data lansării: 1 iulie 1991 (Century City)

Regizor: James Cameron

Muzică compusă de: Brad Fiedel

Buget: 100 de milioane USD

Terminatorul 2 Ziua Judecății, abreviat și ca T2, este un film science fiction/acțiune din 1991 regizat, co-scris și co-produs de James Cameron. Din distribuție fac parte Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong and Robert Patrick.

3. The Rock (1996)

Rating film: 7.4

Data lansării: 7 iunie 1996 (Statele Unite)

Regizor: Michael Bay

Muzică compusă de: Hans Zimmer, Nick Glennie-Smith

Autor: Douglas S. Cook, David Weisberg

Fortăreața este un film de acțiune american regizat de Michael Bay. Acțiunea filmului are loc în insula Alcatraz și în zona golfului San Francisco. În rolurile principale interpretează actorii Sean Connery, Nicolas Cage și Ed Harris.

4. Predator (1987)

Rating film: 7.8

Data lansării: 12 iunie 1987 (Statele Unite)

Regizor: John McTiernan

Muzică compusă de: Alan Silvestri

Buget: 18 milioane USD

Scenariu: Jim Thomas, John Thomas

„Predator” este un film american de acțiune științifico-fantastic regizat de John McTiernan, cu Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura și Kevin Peter Hall în rolurile principale. A fost distribuit de 20th Century Fox.

5. First Blood (1982)

Rating film: 7.7

Data lansării: 22 octombrie 1982 (Statele Unite)

Regizor: Ted Kotcheff

Muzică compusă de: Jerry Goldsmith

Autor: David Morrell

Scenariu: Sylvester Stallone, Michael Kozoll, William Sackheim, David Kozoll

First Blood – Rambo I este un film american din 1982 regizat de Ted Kotcheff. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Sylvester Stallone ca John Rambo, Richard Crenna ca Sam Trautman și Brian Dennehy ca șeriful Will Teasle.

6. Aliens (1986)

Rating film: 8.4

Data lansării: 18 iunie 1993 (România)

Regizor: James Cameron

Buget: 18,5 milioane USD

Muzică compusă de: James Horner

Decor platou: Crispian Sallis

Aliens – Misiune de pedeapsă este un film științifico-fantastic de acțiune din 1986 regizat de James Cameron și cu actorii Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Lance Henriksen, William Hope și Bill Paxton în distribuție.

7. Speed (1994)

Rating film: 7.2

Data lansării: 10 iunie 1994 (Canada).

Regizor: Jan de Bont

Scenariu: Graham Yost

Muzică compusă de: Mark Mancina

Speed este film de acțiune american din 1994, regizat de Jan de Bont, în rolurile principale fiind Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton și Jeff Daniels.

8. Matrix (1999)

Rating film: 8.7

Data lansării: 31 martie 1999 (Statele Unite)

Regizori: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Buget: 63 de milioane USD

Scenariu: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Companii de producție: Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Silver Pictures

Matrix sau The Matrix este un film științifico-fantastic regizat și scris de frații Wachowski și lansat în 1999 pe marile ecrane.

9. The Raid 2: Berandal (2014)

Rating film: 8.0

Data lansării: 27 martie 2014 (Rusia)

Regizor: Gareth Evans

Limbi: Limba engleză, Indoneziană, Limba japoneză, Limba arabă, Limba malayalam

Premii: Premiul Filmului Asiatic pentru cel mai bun monteur

Muzică compusă de: Joseph Trapanese, Aria Prayogi, Fajar Yuskemal

Sequel-ul lui Raid se petrece într-o închisoare. Dacă Rama, personajul principal, jucat de Iko Uwais, este doar un deținut sau un polițist sub acoperire, este încă neclar, un sinopsis oficial nefiind încă furnizat publicității. Filmat în Indonezia.

10. The Bourne Ultimatum (2007)

Rating film: 8.1

Data lansării: 25 iulie 2007 (Los Angeles)

Regizor: Paul Greengrass

Muzică compusă de: John Powell

Buget: 110 milioane USD

Data lansării pe DVD: 11 decembrie 2007

Ultimatumul lui Bourne este un film american din 2007 regizat de Paul Greengrass. Este vag bazat pe romanul omonim scris de Robert Ludlum. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Matt Damon ca Bourneși Julia Stiles ca Nicolette Parsons.

11. Lethal Weapon 2 (1989)

Rating film: 7.2

Data lansării: 7 iulie 1989 (Statele Unite)

Regizor: Richard Donner

Melodie tematică: Since I Don’t Have You

Scenariu: Jeffrey Boam

Muzică compusă de: Eric Clapton, Michael Kamen, David Sanborn

Armă mortală 2 este un film american din 1989 regizat de Richard Donner. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Mel Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit, Joe Pesci, Derrick O’Connor și Joss Ackland.

12. Lethal Weapon (1987)

Rating film: 7.6

Data lansării: 6 martie 1987 (Statele Unite)

Regizor: Richard Donner

Melodie tematică: Lethal Weapon

Scenariu: Shane Black

Muzică compusă de: Eric Clapton, Michael Kamen

Armă mortală este un film american din 1987 regizat de Richard Donner. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Traci Wolfe și Darlene Love.

13. Fast Five (2011)

Rating film: 7.3

Regizor: Justin Lin

Muzică compusă de: Brian Tyler

Melodie tematică: Danza Kuduro

Buget: 125 de milioane USD

Data lansării: 29 aprilie 2011 (România)

Furios și iute în viteza a 5-a este un film american de acțiune din 2011 scris de Chris Morgan și regizat de Justin Lin. Este al cincilea film din seria The Fast and the Furious.

14. Mission: Impossible III (2006) (M:I-3)

Rating film: 6.9

Data lansării: 3 mai 2006 (Hong Kong)

Regizor: Jeffrey Jacob Abrams

Melodie tematică: Impossible

Muzică compusă de: Michael Giacchino

Buget: 150 de milioane USD

Misiune: Imposibilă III este al treilea film dintr-o serie de filme bazată pe serialul de televiziune Misiune: Imposibilă.

15. True Lies (1994)

Rating film: 7.2

Data lansării: 15 iulie 1994 (Statele Unite)

Regizor: James Cameron

Buget: 100 de milioane USD

Muzică compusă de: Brad Fiedel

Scenariu: James Cameron

Minciuni adevărate este un film de acțiune -comedie american din 1994, regizat de James Cameron și avându-i în rolurile principale pe Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Charlton Heston și Art Malik.

16. Unstoppable (2010)

Rating film: 6.8

Data lansării: 26 octombrie 2010 (Westwood)

Regizor: Tony Scott

Muzică compusă de: Harry Gregson-Williams

Buget: 68 de milioane USD

Premii: Premiul Satellite pentru cel mai bun sunet

Inspirată dintr-o poveste reală, drama „Unstoppable” relatează modul în care o companie de cale ferată se străduiește să evite o catastrofă feroviară ce ar putea afecta un oraș extrem de populat din Statele Unite ale Americii. O garnitură de tren lungă de o jumătate de milă, încărcată la capacitate maximă cu substanțe toxice și combustibil lichid, se desprinde în mod accidental de locomotivă și gonește în cea mai mare viteză spre un oraș din vecinătate, fără ca vreun om să aibă control asupra ei. Un inginer feroviar cu experiență, pe nume Frank Barnes, care este pe punctul de a-și pierde locul de muncă din cauza restructurărilor pe care le plănuiește compania angajatoare, face echipă cu un tânăr conductor pe nume Will Gordon cu scopul de a împiedica deraierea într-o curbă a trenului.

17. The Long Kiss GoodNight (1996)

Rating film: 6.7

Data lansării: 11 octombrie 1996 (Statele Unite)

Regizor: Renny Harlin

Muzică compusă de: Alan Silvestri

Scenariu: Shane Black

Producători: Geena Davis, Renny Harlin, Shane Black, Stephanie Austin

Samantha Caine (Geena Davis) este o profesoara, care isi creste singura copilul. Desi la suprafata viata sa pare una obisnuita, ea descopera ca lucrurile nu stau tocmai asa. Din cand in cand are amintiri vagi despre lucruri pe care crede ca nu le-a trait niciodata. Cand aceste secvente incep sa se repete obsesiv, Samantha il roaga pe detectivul particular Mitch Hennesey, interpretat de Samuel L. Jackson, sa-i cerceteze trecutul pentru a gasi o explicatie. Mitch descopera ca Samantha nu este de fapt Samantha, numele sau adevarat fiind Charley. Ocupatia sa anterioara a fost cea de ucigasa profesionista, inclusa intr-un program guvernamental secret. Dupa cateva cazuri, Charly a suferit brusc o amnezie si, incet, pesonalitatea ei s-a transformat in cea a Samanthei.

18. The Raid: Redemption (2011)

Serbuan maut – Raidul

Rating film: 7.6

Data lansării: 22 martie 2012 (Noua Zeelandă)

Regizor: Gareth Evans

Limbă: Indoneziană

Melodie tematică: Razors.Out

Muzică compusă de: Mike Shinoda, Joseph Trapanese, Fajar Yuskemal, Aria Prayogi

Un detașament SWAT devine prozonier într-o clădire turn controlată de un gangster dement și de armata lui de borfași și ucigași.

19. 13 Assassins (2010)

13 Asasini

Rating film: 7.6

Data lansării: 25 septembrie 2010 (Japonia)

Regizor: Takashi Miike

Adaptare după: The Thirteen Assassins

Premii: Premiul Academiei Japoneze de Film pentru cea mai bună scenografie

Nominalizări: Premiul Academiei Japoneze de Film pentru cel mai bun film

O reactualizare a filmului cu același nume din 1963, Jûsan-nin no shikaku spune povestea unui grup de asasin ce pune la cale o misiune sinucigașă al carei scop este uciderea unui stăpân feudal malefic.

20. The Last Boy Scout (1991)

Rating film: 6.9

Data lansării: 12 decembrie 1991 (Statele Unite)

Regizor: Tony Scott

Muzică compusă de: Michael Kamen

Scenariu: Shane Black

Nominalizări: Premiul MTV Movie pentru cel mai bun duet pe micile ecrane

Ultimul samaritean este un film de acțiune american din 1991, regizat de Tony Scott și cu Bruce Willis în rolul unui fost agent al Secret Service, lucrând acum ca detectiv particular, și Damon Wayans.

21. 300 (2007)

Rating film: 7.7

Data lansării: 9 martie 2007 (Statele Unite)

Regizor: Zack Snyder

Buget: 65 de milioane USD

Muzică compusă de: Tyler Bates

Serie de filme: 300 film series

300 – Eroii de la Termopile este un film american de acțiune din anul 2007, adaptat după benzile desenate ale lui Frank Miller, care înfățișează o versiune ficțională a bătăliei de la Termopile.

22. Point Break (1991)

Rating film: 7.2

Data lansării: 12 iulie 1991 (Statele Unite)

Regizor: Kathryn Bigelow

Adaptări: La limita extremă (2015)

Muzică compusă de: Mark Isham

Buget: 24 de milioane USD

Los Angeles. O banda de hoți atacă o bancă, purtând pe fețe măștile unor foști președinți: Reagan, Carter, Nixon, Johnson. Pentru a obține informații și pentru a anihila banda, FBI infiltrează în banda de hoți, pasionați de surf, pe tânărul agent Johnny Utah. Dar, în timpul unui jaf armat la o bancă, hoții află adevarata identitate a lui Johnny. Va reuși el să scape de furia răzbunării și mai ales de cea a șefului bandei, Bodhi?

23. Enter the Dragon (1973)

Rating film: 7.7

Data lansării: 26 iulie 1973 (Hong Kong)

Regizor: Robert Clouse

Muzică compusă de: Lalo Schifrin

Scenariu: Michael Allin

Producători: Bruce Lee, Raymond Chow, Fred Weintraub, Paul Heller, Leonard Ho

Se spune ca este unul dintre cele mai tari filme de arte martiale si mai mult decat atat se pare ca este apogeul profesional al marelui Bruce Lee. Povestea filmului il gaseste pe Bruce Lee ca fiind un expert in arte martiale care poate determina reusita unei operatiuni periculoase.

El este angajat de un alt expert in karate sa captureze un dealer de droguri periculos care ii urmareste in plus si trecutul. Se pare ca acest Han este pe langa un personaj foarte periculos si infatuat si cel considerat vinovat pentru moartea sorei lui Bruce Lee. Lee provoaca actiunea, el impinge lucrurile pana in punctul in care simte concret avantajul sau posibilitatea de a dobandi ce si-a propus. Nu poate pierde, nu este facut sa simta esecul. Firul narativ este doar o scuza pentru a demonstra aptitudinile lui Lee, capacitatea sa de a triumfa asupra raului si a oricarui dusman al binelui…

Acest film reprezinta pentru toti fanii lui Bruce Lee insemnul unei mari tristeti si asta perntru ca Enter the Dragon a fost ultimul film facut de Bruce Lee. Moartea sa la numai 33 de ani a aparut brusc, cu 3 saptamani inainte de premiera acestui film mult asteptat de el pe marile ecrane. Este un film apreciat care a inregistrat o audienta record pentru un film de arte martiale si mai mult decat atat, este ultimul si cel mai important film in care a fost surprins marele si mult iubitul Bruce Lee…

24. Top Gun (1986)

Rating film: 6.9

Regizor: Tony Scott

Melodie tematică: Take My Breath Away

Buget: 15 milioane USD

Muzică compusă de: Harold Faltermeyer, Giorgio Moroder

Data lansării: 12 mai 1986 (New York).

Top Gun este un film american din anul 1986 regizat de Tony Scott. Tom Cruise joacă în rolul principal un pilot de avion de vânătoare al marinei militare americane.

25. Robocop (1987)

Rating film: 7.5

Data lansării: 17 iulie 1987 (Statele Unite)

Regizor: Paul Verhoeven

Buget: 13 milioane USD

Muzică compusă de: Basil Poledouris

Scenariu: Edward Neumeier, Michael Miner

RoboCop este un film de acțiune științifico-fantastic american din 1987 regizat de Paul Verhoeven. Acțiunea are loc în viitor, într-un Detroit, Michigan în care criminalitatea a atins cote alarmante.

26. Lashou shentan (Hard Boiled)

Rating film: 7.9

Data lansării: 16 aprilie 1992 (Hong Kong)

Regizor: John Woo

Muzică compusă de: Michael Gibbs

Buget: 4,5 milioane USD

Premii: Hong Kong Film Award pentru cel mai bun montaj

Lat sau san taam, regizor John Woo, acţiune, crimă, dramă, thriller. Distributie: Yun-Fat Chow,Tony Leung Chiu Wai.

27. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Rating film: 7.4

Regizor: Brad Bird

Buget: 140 de milioane USD

Muzică compusă de: Michael Giacchino

Melodie tematică: Light the Fuse

Data lansării: 13 decembrie 2011 (Londra).

Mission: Impossible – Ghost Protocol este un film cu spioni din 2011, al patrulea din seria Misiune: Imposibilă. În film interpretează Tom Cruise în rolul Agentului IMF Ethan Hunt.

28. Kill Bill (2003)

Rating film: 8.1

Data lansării: 30 ianuarie 2004 (România)

Regizor: Quentin Tarantino

Muzică compusă de: RZA

Limbi: Limba engleză, Limba franceză, Limba japoneză

Scenariu: Quentin Tarantino, Uma Thurman

Kill Bill: Volumul 1 în engleză Kill Bill: Volume 1 este un film thriller de acțiune din 2003, scris și regizat de Quentin Tarantino.

29. Mad Max 2: The Road Warrior (1981)

Rating film: 7.6

Regizor: George Miller

Buget: 4 milioane AUD

Narator: Harold Baigent

Scenariu: George Miller, Terry Hayes, Brian Hannant

Data lansării: 24 decembrie 1981 (Australia).

Mad Max 2 este un film de acțiune post-apocaliptic australian din 1981 regizat de George Miller. În film apare Mel Gibson în rolul polițistului Max Rockatansky.

30. Casino Royale (2006)

Rating film: 8.0

Data lansării: 14 noiembrie 2006 (Londra)

Regizor: Martin Campbell

Melodie tematică: You Know My Name

Muzică compusă de: David Arnold

Autor: Ian Fleming

Casino Royale este cel de-al 21-lea film din seria James Bond și primul cu Daniel Craig în rolul agentului MI6 James Bond.

31. Rambo: First Blood Part II

Rating film: 6.4

Data lansării: 22 mai 1985 (Statele Unite)

Regizor: George P. Cosmatos

Muzică compusă de: Jerry Goldsmith

Autor: David Morrell, Kevin Jarre

Scenariu: Sylvester Stallone, James Cameron

Rambo II este un film de acțiune american din 1985 regizat de George P. Cosmatos. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Sylvester Stallone ca veteranul de război John Rambo și Richard Crenna ca Samuel Trautman.

32. Dredd (2012)

Rating film: 7.1

Regia: Pete Travis

Actori: Karl Urban, Lena Headey, Olivia Thirlby

Gen film: Acţiune, SF, Thriller

Durata: 95 minute

Premiera in Romania: 09.11.2012

Teritoriul Americii în viitor este un deșert nesfârșit. Pe Coasta de Est, începând din Boston și pânâ în Washington DC se întinde Mega City One, o metropolă imensă, dominată de violență, unde locuiesc peste 400 de milioane de oameni, într-o teamă perpetuă.

Singurii care încearcă să facă ordine în acest haos urban sunt cei supranumiți Judecătorii. Aceștia reprezintă întregul sistem: oameni ai legii, jurați, judecători și călăi. Cel mai bun dintre Judecători este Dredd, căruia Judecătorul suprem îi dă o misiune. El trebuie să testeze un Judecător începător, pe Cassandra Anderson, care are puteri telepatice. Totul trebuie să fie de fapt ca o zi de instrucție.

Judecătorii sunt în drum spre locul unde a avut loc o crimă, în Peach Trees, un zgârie nori de 200 de etaje condus de clanul mafiot al lui Ma-Ma. Atunci când cei doi Judecători încearcă să-i aresteze pe oamenii lui Ma-Ma, aceasta ordonă închiderea clădirii si Judecătorii se găsesc prinși într-o capcană a terorii, cu mafioții pe urmele lor. Totul se transformă acum într-o luptă pentru supraviețuire.

33. Lethal Weapon 3 (1992)

Rating film: 6.7

Data lansării: 15 mai 1992

Regizor: Richard Donner

Melodie tematică: It’s Probably Me

Buget: 35 de milioane USD

Muzică compusă de: Eric Clapton, Michael Kamen, Elton John, David Sanborn

Armă mortală 3 este un film american din 1992 regizat de Richard Donner. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo și Stuart Wilson.

34. Con Air (1997)

Rating film: 6.8

Data lansării: 2 iunie 1997 (Statele Unite)

Regizor: Simon West

Buget: 75 de milioane USD

Muzică compusă de: Trevor Rabin, Mark Mancina

Premii: Blockbuster Entertainment Award Favorite Actor – Acțiune/Adventură.

Cel mai bun sunet

Kevin O’Connell Nominalizat

Greg P. Russell Nominalizat

Art Rochester Nominalizat

Cel mai bun cantec original – Diane Warren

Un film cu incasari de peste 100 de milioane de dolari, Avionul condamnatilor reuneste trei actori de exceptie ai ultimilor ani – Nicolas Cage, John Cusack si John Malkovich. Exceland in efecte speciale realizate ca la carte, acest thriller prezinta povestea imprevizibila a fostului erou de razboi Cameron Poe (Cage), condamnat opt ani la inchisoare dupa ce ucide accidental un barbat care se luase de nevasta lui. Imediat dupa ce este inchis, Poe afla ca sotia lui este gravida, astfel ca, primul lucru pe care-l face dupa eliberare este sa se imbarce in primul avion pentru a se duce sa-si intalneasca fetita pe care n-a vazut-o niciodata. Ironia sortii este ca avionul pe care trebuia sa-l ia este amanat, asa ca Poe, manat de nerabdarea revederii familiei, va lua o cursa speciala. Pentru ca de-abia iesise de la racoare, autoritatile consimt sa-l urce la bord intr-un avion care urmeaza sa-i transporte pe cei mai periculosi zece detinuti din sistemul penal american la cel mai bine pazit penitenciar construit vreodata in lume.

Cel mai dezaxat dintre criminali este Cyrus The Virus Grissom (John Malkovich), un geniu dement care intentioneaza sa deturneze avionul cu ajutorul camarazilor sai, dintre care exceleaza in atrocitati Diamond Dog (Ving Rhames), Johnny 23 (Daniel Trejo) si Garland Greene (Steve Buscemi). Disperat, Poe incearca sa preintampine nenorocirea cu ajutorul unui coleg de al sau de celula dependent de un medicament pentru a trai si cu cel al agentului special Vince Larkin (John Cusack). Finalul filmului este exploziv, atat la propriu cat si la figurat.

35. Assault on Precinct 13 (1976)

Rating film: 7.4

Data lansării: 5 noiembrie 1976 (Statele Unite)

Regizor: John Carpenter

Melodie tematică: Assault On Precinct 13 (Main Title)

Muzică compusă de: John Carpenter

Buget: 100.000 USD (1976)

O banda inarmata pana in dinti ia cu asalt o sectie de politie, asediindu-i atat pe politisti cat si pe detinutii de acolo. Vor trebui sa lupte toti din greu pentru viata lor.

36. Air Force One (1997)

Rating film: 6.5

Data lansării: 21 noiembrie 1997 (România)

Regizor: Wolfgang Petersen

Muzică compusă de: Jerry Goldsmith

Scenariu: Andrew W. Marlowe

Premii: Bambi – International Film, Bambi – Direction, Bogey Award

Harrison Ford joaca rolul lui James Marshall, un veteran al razboiului din Vietnam care a ajuns presedintele Statelor Unite ale Americii. In timpul unei vizite in fosta Uniune Sovietica, Marshall ii infiereaza, intr-un discurs fara precedent, pe teroristii din fostul bloc comunist, referindu-se, in special, la criminalul de razboi din Kazakhstan, Ivan Korshunov (Gary Oldman).

Pe ruta de intoarcere spre SUA, la bordul celui mai sigur avion din lume, Air Force One, Marshall si staff-ul sau descopera cu stupoare ca unul dintre jurnalistii care ii insoteste este nimeni altul decat Korshunov, deghizat in reporter. Alaturi de trei parteneri de-ai sai, Korshunov deturneaza avionul luandu-l ostatic pe presedinte, precum si pe sotia si fiica acestuia. Marshall trebuie sa-si pastreze stapanirea de sine, sangele rece si sa dea dovada de inteligenta pentru a dejuca planurile teroristilor.

Intre timp, la sol, vice-presedintele (Glenn Close), ministrul Apararii (Dean Stockwell) si procurorul general sunt pregatiti sa intervina cu maxima precautie pentru a salva viata presedintelui si a familiei sale.

Scenele pline de suspans de la bordul avionului, jocul de exceptie al lui Ford, Oldman si Glenn Close, efectele speciale si tensiunea psihologica au facut din acest film un mare succes de box-office in 1997.

37. Commando (1985)

Rating film: 6.7

Data lansării: 4 octombrie 1985 (Statele Unite)

Regizor: Mark L. Lester

Muzică compusă de: James Horner

Melodie tematică: We Fight for Love

Buget: 10 milioane USD

La scurt timp dupa ce Terminator a spart box-office-ul american, Commando vine sa arate o alta fata a super-eroului Schwarzenegger: cea comica, mai putin sau deloc folosita in filmele lui anterioare. Colonelul Matrix (Schwarzenegger) s-a retras din fortele armate si traieste linistit impreuna cu fiica sa in varsta de 10 ani. Atmosfera idilica se destrama brutal cand fetita este rapita de oamenii unui dictator din America Latina care traieste in exil si planuieste sa revina la putere printr-o lovitura de forta prin eliminarea presedintelui tarii.

Matrix isi va revedea fiica doar daca il va ucide pe presedinte. Matrix va ocoli insa planul initial si in incercarea de a-si gasi si salva fata, va trece prin pericole de neimaginat. Cea care il ajuta sa iasa cu bine din toate situatiile este Cindy (Chong) care are propriile ei motive pentru a dori moartea dictatorului.

In acest film Schwarzenegger isi etaleaza la maxim forta muschilor sai, la un moment dat ducand pe umeri un trunchi de copac. Nu degeaba Guinness Book l-a desemnat omul cu trupul cel mai perfect dezvoltat. Multiplele titluri de Myster Olympia sau Myster Universe aveau sa confirme faptul ca Arnie este cel mai bine facut barbat de pe planeta.

Astazi, Arnold Schwarzenegger a devenit unul dintre cei mai cunoscuti actori din lume si aproape ca nu exista pusti care sa nu fi vazut toate filmele sale. Corpul sau de invidiat, accentul sau teutonic, naturaletea cu care interpreteaza cele mai periculoase scene de combat, umorul naiv dar molipsitor l-au facut o celebritate. Tanarul austriac a intrat in lumea filmului interpretandu-l pe legendarul Conan. Pana atunci a avut tot felul de slujbe marunte castigand in medie cam 50 de dolari pe saptamana.

38. Die Hard II (Die Hard 2: Die Harder)

Rating film: 7.1

Data lansării: 29 iunie 1990 (Statele Unite)

Regizor: Renny Harlin

Muzică compusă de: Michael Kamen

Buget: 70 de milioane USD

Scenariu: Steven E. de Souza, Roderick Thorp, Doug Richardson

Greu de ucis 2 este un film american de acțiune din 1990, al doilea din seria Die Hard. Protagonistul filmului este Bruce Willis care îl interpretează pe John McClane, un celebru polițist newyorkez. Filmul este urmat de Greu de ucis 3 în 1995.

39. Police Story (1985)

Rating film: 7.6

Data lansării: 14 decembrie 1985 (Hong Kong)

Regizor: Jackie Chan

Muzică compusă de: Michael Lai, J. Peter Robinson, Kevin Bassinson

Scenariu: Jackie Chan, Edward Tang, Paul Clay, Barry Haigh

Premii: Hong Kong Film Award pentru cel mai bun film, Hong Kong Film Award pentru cea mai bună coregrafie de acțiune

Kevin (Jackie Chan), un politist din Hong Kong, primeste misiunea de a asigura protectia Salinei Fong (Brigitte Lin), o tanara care a fost obligata sa depuna marturie impotriva capului mafiot Chu Tu. Prezenta constanta a frumoasei Salina linga Kevin declanseaza o violenta criza de gelozie din partea prietenei politistului, insa aceasta este cea mai mica dintre problemele sale. Caci avocatul mafiotului aranjeaza eliberarea clientului sau pentru lipsa de probe, iar acesta, odata eliberat, pune la cale acuzarea lui Kevin pentru crima. Transformat intr-un fugar si haituit atat de colegii sai politisti, cat si de mafie, Kevin trebuie sa lupte impotriva tuturor pentru a-si dovedi nevinovatia.

Pelicula regizata chiar de Jackie Chan este castigatoarea premiului Academiei de film din Hong Kong pentru cele mai bune scene de lupta si pentru cel mai bun film al anului 1986. Jackie Chan a vrut sa realizeze singur majoritatea cascadoriilor, chiar daca uneori acestea au fost extrem de periculoase. Astfel in urma filmarii unor scene de lupta, actorul s-a ales cu arsuri la ambele maini si a avut nevoie de spitalizare dupa ce, in urma unei cazaturi, aproape ca si-a fracturat coloana vertebrala.

40. The Expendables 2 (2012)

Rating film: 6.6

Data lansării: 31 august 2012 (România)

Regizor: Simon West

Muzică compusă de: Brian Tyler

Melodie tematică: The Expendables Return

Scenariu: Sylvester Stallone, Richard Wenk

Eroi de sacrificiu 2 este un film de acțiune american din 2012 regizat de Simon West. În rolurile principale joacă actorii Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Randy Couture.

41. Red Heat (1988)

Rating film: 6.0

Data lansării: 17 iunie 1988 (Statele Unite)

Regizor: Walter Hill

Muzică compusă de: James Horner

Autor: Walter Hill

Scenariu: Walter Hill, Harry Kleiner, Troy Kennedy Martin

Capitanul Ivan Danko nu este un politist ca oricare altul. Datorita aspectului sau fizic, al firii taciturne si retrase, capitanul Ivan si-a castigat, printre colegii sai, porecla de “Falca de Fier”. Cu toate acestea el este cel mai bun politist al diviziei criminalistice din Moscova.

La polul opus se afla detectivul sergent Art Ridzik, un detectiv mereu pus pe sotii, bine imbracat, cunoscut de toti colegii sai drept „zapacit” dar recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni politisti din Chicago.

Doi politisti de elita, doi oameni total diferiti ce fac parte din doua culturi total opuse, nevoiti sa colaboreze, impotriva vointei lor, pentru rezolvarea unui complicat caz, chiar in inima mafiei drogurilor.

Pentru realizarea filmului “Febra Rosie” au fost filmate scene de actiune, pentru prima data in istoria filmului american, chiar in vestita Piata Rosie din Moscova.

Un extraordinar film de actiune, presarat cu multe momente pline de umor, “Febra Rosie” este regizat de Walter Hill si are la baza propria-i poveste.

42. Cliffhanger (1993)

Rating film: 6.4

Actiune/Thriller/Film sport ‧ 1 h 58 min.

Data lansării: 26 mai 1993 (Hollywood)

Regizor: Renny Harlin

Muzică compusă de: Trevor Jones

Operatorie film: Alex Thomson

Scenariu: Sylvester Stallone, Michael France, John Long

Pentru a-și depăsi limitele, Gabe încearcă să escaladeze un „pervaz” montan, la o altitudine de aproximativ 800 de metri. Din cauza echipamentului, Gabe cade în gol și este grav accidentat. După aproape un an de la nefericitul accident, Gabe este contactat pentru o expediție de salvare în aceeași zonă. Gabe acceptă, dar se pare că acești oameni „de bine” nu urmăresc decât să găsească trei cutii care conțin câte 100.000.000$ și au nevoie de un om care cunoaște muntele pentru a ajunge la bani.

43. Crank: High Voltage (2009)

Rating film: 6.2

Crank: Tensiune maximă 2009 ‧

Thriller/Film de acțiune ‧- 1 h 36 min.

Data lansării: 17 aprilie 2009 (Statele Unite)

Regizori: Mark Neveldine, Brian Taylor

Muzică compusă de: Mike Patton

Operatorie film: Brandon Trost

Scenariu: Mark Neveldine, Brian Taylor

Chev Chelios trebuie să înfrunte un cap al mafiei chinezești care i-a furat inima devenită aproape indestructibilă și i-a înlocuit-o cu un dispozitiv activat de baterii. Din nefericire, acesta are nevoie de descărcări mari de energie, administrate la intervale fixe, pentru a continua să funcționeze. Chev pornește într-o nouă cursă contracronometru pentru a-și recupera inima și pentru a se răzbuna pe mafiot.

44. Bad Boys (1995)

Rating film: 6.8

Băieți răi 1995 ‧

Acțiune/Thriller/Dramă ‧ 1 h 59 min.

Data lansării: 7 aprilie 1995 (Statele Unite)

Regizor: Michael Bay

Muzică compusă de: Mark Mancina

Buget: 23 de milioane USD

Producători: Jerry Bruckheimer, Don Simpson

Băieți răi este un film regizat de Michael Bay. Acest film reprezintă debutul regizoral al lui Michael Bay. Filmul este produs de Don Simpson și Jerry Bruckheimer, cei care au mai produs filme precum Top Gun sau Beverly Hills Cop.

45. GoldenEye (1995)

Rating film: 7.2

Agentul 007 aka GoldenEye 1995 ‧

Thriller/Film de acțiune ‧- 2 h 10 min.

Data lansării: 13 noiembrie 1995 (Statele Unite)

Regizor: Martin Campbell

Muzică compusă de: Éric Serra

Melodie tematică: GoldenEye

Buget: 60 de milioane USD

Agentul 007 contra GoldenEye este un film seria filmelor James Bond care cuprinde filme de spionaj britanice inspirate din romanele lui Ian Fleming despre un personaj fictiv, un agent MI6 pe nume James Bond cu numele de cod 007.

46. 48 Hrs. (1982)

Rating film: 6.9

Regizor: Walter Hill

Muzică compusă de: James Horner

Buget: 1 milion USD

Scenariu: Walter Hill, Roger Spottiswoode, Steven E. de Souza, Larry Gross

48 de ore este un film american din 1982 regizat de Walter Hill. În rolurile principale joacă actorii Eddie Murphy și Nick Nolte. Este continuat de filmul Alte 48 de ore din 1990.

Data lansării: 8 decembrie 1982 (Statele Unite)

47. Beverly Hills Cop (1984)

Rating film: 7.3

Data lansării: 1 decembrie 1984 (Statele Unite)

Regizor: Martin Brest

Scenariu: Daniel Petrie

Buget: 15 milioane USD

Muzică compusă de: Harold Faltermeyer, Danny Elfman

Politistul din Detroit, Axel Foley se uita la stirile de la televizor atunci cand reporterul a anuntat ca prietenul sau, capitanul Andrew Bogomil din cadrul politiei din Beverly Hills a fost impuscat de catre o femeie inalta. Axel se duce imediat in Beverly Hills pentru a-l vizita la spital pe Bogomil, acesta fiind locul in care o reintalneste si pe fiica lui Bogomil, Jan. Totodata el se mai reintalneste si cu detectivul Billy Rosewood si sergentul John Taggart, care investigau cazul si care-i permit lui Axel sa-i ajute sa-l solutioneze cat mai repede.

Axel, Billy si Taggart descopera ca jafurile „alfabetice”, o serie de jafuri ce avusesera loc in zona, fusesera puse la cale de catre traficantul de arme Maxwell Dent. Acesta o delegase pe logodnica sa, Karla Fry, sa-l ucida pe Bogomil, intrucat acesta din urma vroia sa-l aresteze pentru faradelegile comise. Cu aceste informatii, Axel, Billy si Taggart pornesc in cautarea lui Dent si a lui Karla.

48. Transporter 2 (2005)

Rating film: 6.3

Data lansării: 3 august 2005 (Franța)

Regizor: Louis Leterrier

Muzică compusă de: Alexandre Azaria

Buget: 32 de milioane USD

Scenariu: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Transporter 2 este un film de acțiune francez din 2005, regizat de Louis Leterrier și produs de Luc Besson.

49. Once Upon a Time in Mexico (2003)

Rating film: 6.4

Data lansării: 27 august 2003

Regizori: Robert Rodriguez, Robert Rodriguez filmography

Muzică compusă de: Robert Rodriguez

Melodie tematică: Siente Mi Amor

Buget: 29 de milioane USD

A fost odată în Mexic – Desperado 2 este un film de acțiune mexicano-american din 2003, scris și regizat de Robert Rodriguez. Acesta este ultimul film din „Trilogia Mariachi”, care include, de asemenea, El Mariachi și Desperado.

50. Face/Off (1997)

Rating film: 7.3

Data lansării: 19 iunie 1997 (Statele Unite)

Regizor: John Woo

Muzică compusă de: John Powell

Premii: Premiul MTV Movie pentru cel mai bun duet pe micile ecrane, MAI MULTE

Producători: Terence Chang, David Permut, Barrie M. Osborne, Christopher Godsick

Față în față este un film de acțiune american din 1997, regizat de regizorul chinez John Woo. Rolurile principale sunt interpretate de John Travolta și Nicolas Cage.

