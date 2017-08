Duelul Gigantilor din Supercupa Europei: Real Madrid – Manchester United

In aceasta seara de la ora 21:45 va avea loc cel mai asteptat meci al inceputului de sezon dintre Real Madrid si Manchester United. Este duelul miliardarilor din fotbal, cele doua cluburi fiind cele mai titrate din punct de vedere financiar. De aproximativ 20 de ani atat United cat si Real Madrid domina topurile veniturilor dar si al valorii cluburilor. Manchester United este cea mai valoroasa echipa din lume, avand o cota de 3 miliarde de dolari, in timp ce Real Madrid este cotata la 2.9 miliarde de dolari.

Este un duel de peste 5.9 miliarde de dolari intre doi giganti din fotbal care vor sa domine fotbalul in fiecare an. Sezonul trecut Real Madrid a reusit performanta de a-si apara trofeul cucerit in Liga Campionilor, fiind si singura echipa care a castigat de doua ori la rand Liga in noul format. De cealalta parte, Manchester United a fost nevoita sa castige Liga Europa pentru a-si asigura un loc in Liga Campionilor din noul sezon, in campionat avand o evolutie foarte slaba in detrimentul lotului spectaculos pe care Mourinho l-a avut la dispozitie.

Fii pregatit de noul sezon alaturi de Pariuri.com si pariaza online la cele mai populare case de pariuri online. Urmareste evolutia echipelor preferate si pariaza responsabil alaturi de cei mai buni tipsteri.

Pentru Real Madrid este o seara speciala in care poate rescrie istoria cucerind de doua ori la rand Supercupa Europei. Doar AC Milan a mai reusit acest lucru in sezoanele 89’-90’. Spaniolii au in palmares 3 cupe din 5 finale jucate de-a lungul istoriei. Cele mai titrate echipe in Supercupa sunt AC Milan si Barcelona, ambele avand cate 5 trofee.

Desi statisticile ultimilor ani nu sunt de partea antrenorului portughez, Jose Mourinho spera sa castige prima Supercupa din cariera. Nu a avut pana acum ocazia sa lupte pentru acest trofeu fiind a parasit de fiecare data cluburile cu care a castigat Liga Campionilor. In trecut Mourinho a castigat Liga Campionilor cu Porto si Inter Milano. In ultimii ani 7 din 8 Supercupe au fost adjudecate de echipe spaniole.

Intre Real Madrid si Manchester United are loc cel de-al 11 derby din Liga Campionilor. Pana acum Real Madrid conduce cu scorul de 4-3, ultimul meci direct avand loc in anul 2013. Atunci Real invingea diavolii rosii cu scorul de 3-2 in optimile Ligii Campionilor. Au avut loc foarte multe schimbari in ambele loturi. Singurii jucatori care au „supravietuit” la cele doua echipe din 2013 sunt Ramos, Varane si Ronaldo la Real, iar de partea celalalta, De Gea si Carrick.

La casele de pariuri online, Real Madrid este favorita inainte de startul meciului. Mourinho nu a anuntat inca lotul oficial asa ca ne putem astepta la cateva surprize in primul 11, dat fiind faptul ca portughezul nu se poate baza pe mai multi jucatori din cauza accidentarilor. Bailly si Jones sunt suspendati pentru aceasta partida.

Tipsterii Pariuri.com sunt pregatiti de cel mai tare meci al inceputului de sezon si ne propun niste ponturi interesante. Se pare ca vom avea un meci deschis cu foarte multe ocazii de ambele parti si de ce nu, cat mai multe goluri. Pontul pentru meciul din aceasta seara propus de Pariuri.com este Peste 2.5 goluri.

Este si un duel interesant al antrenorilor celor doua formatii. Pana acum ambii au reusit sa castige de doua ori Liga Campionilor in postura de antrenori, insa Zinedine Zidane conduce la capitolul de Supercupe castigate, avand in palmares 3 trofee, 1 ca antrenor si 2 ca jucator.

