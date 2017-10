Mitropolia spala bani, iar DNA-ul e in hibernare

Modul in care apar la suprafata lucruri care erau adanc ingropate, te tulbura. Chiar si pentru cineva care este obisnuit cu cele mai grele lucruri de vazut in fiecare zi. La redactia noastra au inceput sa soseasca fotografii, inregistrari audio, si probe care pot arunca in aer intreaga conducere a Mitropoliei Olteniei. In posesia noastra a intrat si o inregistare cu un preot, un preot celebru, cunoscut in cercurile homosexuale ale Craiovei cu pseudonimul “sora Clementina”. Discutia cu tenta homosexuala purtata de parintele nostru cu acel tanar, pe noi personal ne-a ingrozit, dar asta nu face decat sa readuca in discutie problema homosexualitatii din interiorul BOR. Nu mare ne-a fost mirarea cand un alt tanar, nestiind ca este inregistrat spune ca ar fi fost in casa preotului din orasul Craiova, iar in acea casa locuiesc sub acelasi acoperis cu fata bisericeasca numai baieti pana in 30 de ani, unul dintre acestia canta chiar folclor. Cand este intrebat daca isi aduce aminte adresa la care a fost, tanarul spune ca este la numarul 17 intr-o curte comuna, dar ca reper, indica o biserica in apropiere si o casa mare. Intre timp am gasit si noi acea adresa. Am descoperit cine este si preotul, dar pentru moment strangerea de informati nu s-a incheiat asa ca atat inregistrarea care nu poate fi pusa in discutie cat si probele indubitabile ca Mitropolitul Irineu tainuieste homosexualii vor aparea probabil in numerele urmatoare.



Ancheta noastra jurnalistica este canalizata momentan pe mega-coruptia din Mitropolia Olteniei si dorim sa isi urmeze cursul ei firesc.

In numarul precedent am vorbit despre doua personaje cheie care trebuiesc anchetate de organele statului, Mitropolitul Irineu Popa, autoritatea suprema religioasa din regiunea Olteniei si Preotul Grigore Vulcanescu, care pana acum, au scapat e ochii vigilenti al legii am fi crezut noi, dar vedem ca unul dintre acesti ochi ai legii este bolnav. Acesta este un om al legii celebru in orasul Craiova pentru cazurile pe care le instrumenteaza, unele dintre ele fiind foarte cunoascute pentru ca pesoanele vizate de acele anchete sunt o parte din preoti, si poate chiar si Parintele Vulcanescu, mana dreapta a Mitropolitului, dar lista este lunga de celebritati in negru.

Cand lupta anti-coruptie este dusa de aceasta maniera te astepti ca persoana care intrumenteaza aceste dosare sa fie dincolo de orice fel de banuiala, sa fie un om integru si sa aplice legea. Dupa publicarea acestui articol foarte multi din aceasta tara, in mod legitim se simt debusolati. Nu cumva persone de felul acesta pot compromite chiar si lucruri într-atât de importante cum ar fi lupta impotriva hotiei? Modul in care este instrumentat acest caz astazi ridica si mai multe semne de intrebare si e foarte legitim sa te intrebi daca nu cumva se incearca musamalizarea, spalarea acestor fapte prin simplu fapt ca Mitropolitul l-a chemat sa faca parte din Adunarea Eparhiala, anchetatorul nostru, punandu-se la dispozitia conducatorului Mitropoliei, despre care un alt coleg al sau spunea ca sunt “o gasca de nenorociti” si ca sunt condusi de “un corupt”.

Dincolo de aspectele scanaloase, dincolo de limbaj, sunt niste fapte, niste fapte pe care le prezentam in acest articol, pentru ca ne vom apropia de intitutiile abilitate din Bucuresti, ne vom apropia de DNA, sa vedem care este de fapt speta, pentru ca este mult mai interesant decat limbajul celor care trebuie sa ancheteze, este mult mai interesant decat comportamentul unor preoti de seama ai Mitropoliei Olteniei si de modul in care Mitropolitul se gandeste sa ii arate cat de mult il pretuieste pe acest om propunandu-l sa faca parte din Adunarea Eparhiala, omul care intrumenta un caz de coruptie in cadrul Mitropoliei.

Mafia din Palatul Varvorenilor si din toata Administratia Mitropolitana, este una dintre cele mai scandaloase din intreaga Patriarhie Romana. E foarte simplu de inteles….

Dupa ce procurorii DNA i-au calcat pregul Mitropolitului, unde au gasit bani, multi bani lipsa, Irineu Popa impreuna cu Preotul Grigore Vulcanescu care este si consilier administrativ au gasit o noua metoda pentru a nu intra in inchisoare. Sa dea cu imprumut, evident cu acte in regula, unor preoti anumite sume de bani, iar preotii erau obligati sa semneze nu pentru acea suma ci pentru una una cu mult mai mare. Teoretic daca un preot lua suna de 10.000 de lei, in documente aparea faptul ca preotul a primit suma de 100.000 de lei. Pana aici nu este decat o alta frauda cu tenta penala si nimic mai mult. Problemele tocmai de aici incep sa apara. Preotii fac asta obligati, daca nu o fac, li se gaseste nod in papura si sunt pusi pe liber. Asa ca oricat ai incerca, scapare nu exista. Temandu-se ca isi vor petrece urmatorii ani prin inchisori, o parte din preoti au inceput sa vorbeasca si sa se sfatuiasca daca nu cumva ii paste puscaria.

Asa se face ca persoane din afara, au auzit de aceste fapte de coruptie, de spalarea de bani pe care a pus-o la cale mafia din Mitropolia Olteniei. Un anchetator a intrat pe fir, Irineu a auzit de intentiile acestui anchetator si imediat l-a bagat in Adunarea Eparhiala a institutiei, iar aici nu vă vom explica în detaliu lăsând instituțiile abilitate ale statului să reia această anchetă suspendată. Cred că înțelege toată lumea motivul introducerii anchetatorului in Adunarea Eparhiala.

Corupția din Mitropolie este o miză uriașă, iar ceea ce descoperim noi este o HÍDRĂ, este un fel de caracatita pe care am mai intalnit-o si in alte structuri ale statului. Nu dorim să prezentăm impresiile noastre, ci dorim să vă prezentăm fapte.

Sunt personaje pe care le cunoașteți din numerele trecute, sunt personaje pe care nu le cunoașteți și va fi foarte important să înțelegeți întreaga poveste din spatele acestor oameni, pentru că povestea din spatele acestor oameni, este adevărata poveste. In spatele acestor oameni dacă mergi pe fir, ceea ce nu a făcut nimeni pana acum, descoperi ceva ce în momentul de față, când am luat toate lucrurile împreună cu echipa noastră, nu am văzut nicăieri. Ca jurnalist, urmaresc cu multă atenție ceace se-ntâmplă-n lume și îmi iau timp noaptea, dimineața, ziua, să leg tot ce se întâmplă. Am văzut o analiza, care pare simplă, dar nu-i deloc simplistă, cu modul în care Mitropolitul Irineu dă mâna cu diverși oameni. Știți, limbajul trupului și mai ales cum strângi mâna cuiva spune foarte multe despre cine ești.

La ora actuală se caută dominarea totală, nu cu străjeri de mănă, pentru în ultima perioadă ele lipsesc din portofoliu Mitropolitului, ci cu strângerea mâinii la ușă, sau poate mai rău decât atât, pentru ca in Romania puterea sta in mainile acelora care au catusele.

Cu alta serie de dezvaluiri, revenim curand…

Tiberiu Ilinca

Comentari

comentari