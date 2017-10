Sfanta coruptie din Mitropolia Olteniei

Vom începe cu anchete, investigații fulminante. Va vom arăta felul in care arată o instituție de bugetari.

IPS Irineu care are o viață întreagă teoretic ar fi trăit pana acum din salariu, salariu de călugăr, de preot, de episcop, de mitropolit, de profesor universitar dar și decan, un om care este cunoscut cu viață ascetică venind din Mănăstirea Frasinei.

Plecand din Frasinei a inceput sa nu mai miroase a balega, ca doar ciobanii miros a parfum de grajd ci mai noi a parfum de femeie. Venind la Craiova acesta si-a adus tocmai din Eparhia celor cu “tractiune spate” un om de baza, pe numele de Grigore, mai precis pe Parintele Grigore Vulcanescu.

Preotul Vulcănescu, cunoscut ca fiind omul care execută comenzile Mitropolitului Olteniei: trafic cu vin pe la parohiile din județ, spălare de bani, o serie întreagă de infratiuni foarte grele.

Ei bine, interesul public, ne spune că ar fi foarte interesant să vedem care este nivelul de viață al acestui preot mega corupt. Ce credeți că am găsit? O să rămâneți interzisi.

Grigore Vulcănescu este un fel de Ștab local, cum se comportau pe vremea lui Ceaușescu, dar nici atunci nu își permiteau să facă asemenea lucruri strigătoare la cer. Ei bine, astăzi se poate. Modul incredibil în care se comportă acest individ înregistrat.

Pr Vulcanescu este cel care vinde iluzii preoților din Mitropolia Olteniei împreună cu superiorul sau care omoară oameni în acte, iar datorită lor personalul din Administrația Mitropolitană semnează cu teamă sau în alte cazuri, refuză să semneze datorită faptului că pot fi anchetați de DNA datorită ilegalităților pe care le fac cei doi. Se pare că Pr Vulcănescu are probleme serioase când vine vorba de terenuri. Există suspiciuni serioase că în cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului s-ar fi ocupat tot de aceleași măgarii cu terenuri pe care le luă de la parohiile Episcopiei și le introducea într-o asociație agricola după cum am văzut și la Craiova. Vorbim aici despre ilegalități făcute de vârfurile acestei instituții respectabile a Bisericii.

Patologic dar și multă disperare se poate citi pe chipul Părintelui Grigore Vulcănescu, mai ales când se aude că Mitropolitul merge iar că invitat pe la DNA. Noi, redacția Jurnalul24 îl sfătuim pe preotul Vulcănescu să își apere propria piele și să nu mai facă jocurile murdare ale Mitropolitului Olteniei, căci i se apropie tot mai mult “funia”, și o simte, de aceea e furibund și își îneacă amarul în alcoolul pe care îl consumă în timpul programului în biroul sau. Nu știm sigur dacă consumă din același alcool produs ilegal la Mănăstirea Jitianu chiar de către superiorul sau spiritual, Mitropolitul Irineu, sau poate este cumpărat din supermarket. Cert este că dulapurile biroului sau au câte o sticlă de tărie din care își pune liniștit în pahar în timpul serviciului, iar dacă cineva intră accidental în birou paharul cu alcool este acoperit cu fesul de preot pe care îl ține alături pe birou. Vrem pe această cale să asigurăm cititorii noștri că aceste lucruri nu sunt invenții jurnalistice ci sunt fapte care se întâmplă cu adevărat și care au fost povestite nu de unul, nici de doi ci de multe persoane din interiorul Mitropoliei. Aburii licorii pe care o consumă prin birouri îi dau acestuia și curajul să atace, să atace murdar, știe să atace preoții din cadrul Mitropoliei așa cum a făcut în tot acest timp de când a venit în orașul Craiova și să îi “impacheteze” după buna-i rânduială superiorului sau duhovnicesc Mitropolitul Irineu.

Cât i-a folosit asta numai el știe, dar un lucru este cert: supărările, lacrimile dar și rugăciunile victimelor sale către Dumnezeu nu sunt trecute cu vederea de către Doamne-Doamne. In alta ordine de idei, apropierea si nelegiuirile facute impreuna cu Academicianul Irineu, i-au dat posibilitatea sa isi puna oameni in pozitii cheie. In momentul in care Mitropolitul ii cere Parintelui Vulcanescu sa execute anumite ordine, asta inseamna ca si Parintele Grigore Vulcanescu este dator sa raspunda in fata autoritatilor de control ale statului si sa fie supus unor anchete pentru ca este partas neregulilor si excrocheriilor din cadrul Mitropoliei. Am incercat cu totii sa intelegem ce se intampla dincolo de usile inchise pe adevaratele culoare ale puterii de la Mitropolie. Chiar si reprezentantul mass-media al acestei institutii atunci cand vorbeste cu presa se afla intr-o dificultate, deoarece este obligat sa spuna neadevaruri iar mai apoi sa auzim ca Mitropolitul char este citat din cand in cand pe la DNA, acolo unde se tot incearca demararea unei actiuni penale. Orice ar incerca Academicianul Irineu impreuna cu Pr Grigore Vulcanescu, in mintea oamenilor care lucreaza sau au lucrat in administratia mitropolitana este imposibil de separat actiunile celor doi de realitatea perfecta pe care vor sa o arate cei doi. Este strigator la cer ca astfel de oameni sa conduca o institutie respectabila in care moralitatea trebuie sa fie factorul principal. Dar vedem un mitropolit care isi vede linistit de afaceri, un mitropolit care se vede mai mult un om de afacere decat un conducator spiritual. A devenit Mitropolia Olteniei un fel de adunare “ceausista”, avand chiar si “cabinetul doi” condus de monahia doctorand Miriam. Pentru cei care nu cunosc inca situatia reala din Mitropolia Olteniei, aceasta monahie pe numele de Miriam Link este un fel de conducatoare din umbra a tot ce inseamna Mitropolie, un fel de “mataharii”.

E bine totusi sa spunem lucrurilor pe nume odata pentru totdeauna. Buba trebuie sa se sparga, iar biserica are nevoie de o schimbare radicala, pentru ca este in cadere libera, iar asta se vede cu ochiul liber. Tindem totusi sa credem ca este o coincidenta nefericita apropierea dintre Preotul Vulcanescu si Mitropolit si nu se datoreaza faptului ca cei doi isi impart banii din afacerile pe care le fac pe spatele preotilor. Pe langa faptul ca in trecut exista o afacere la negru in care un anume domn cu “ochi albastri” caruia pentru moment nu dorim sa ii dezvaluim identitatea mergea prin parohii si ii invata pe preoti “cum sa nu ia foc” mai tarziu acelasi domn le aplica amenzi, acum rasare o alta afacere cu tenta penala a Preotului Grigore Vulcanescu – paratrasnetele. Oare politia sau organele abilitate de ce nu se sesizeaza? Cred ca e destul de clar pentru toata lumea ca domnul Academician Irineu stie toate faradelegile acestea. Nu mai enumeram practica spalarii de bani cu tabla de pe biserici in Arhiepiscopia Craiovei, unde in documente apare tabla de cupru, iar in realitate este tabla normala si vopsita. Cert este ca si contabila acestei institutii a preferat recent sa isi inainteze demizia vazand toate neregulile din documente.

Revenim cu amanunte…

Tiberiu Ilinca

