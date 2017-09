Trebuie sa faci curatenie? Sfaturi pentru o casa luna

Pe langa curatenia periodica pe care o efectuam, cea generala este absolut necesara, mai ales in conditiile in care ne dorim sa avem o casa mereu impecabila. Vorbim despre o activitate destul de problematica deseori, in mod deosebit atunci cand nu stim cum sa ne organizam pentru a nu comite greseli ce nu fac decat sa ne ingreuneze munca. Iata cateva sfaturi pe care le poti avea in vedere pentru a avea casa luna intr-un timp record.

Fa ordine in dulapurile de haine – inainte de a spala sau de a te apuca de orice altceva, este bine sa sortezi hainele, sa le impaturesti si sa le asezi la locul lor. In ceea ce priveste incaltamintea, poti sa o depozitezi in cutiile originale ale pantofilor sau sa le asezi in pantofar. In situatia in care stii ca ai haine pe care nu le vei purta, cel mai bine este sa renunti la acestea.

Curata covoarele – cred ca stii deja prea bine ce cantitati de praf, mizerii, bacterii si resturi alimentare se pot impregna in acestea. Ca sa ai un spatiu curat, este necesar sa folosesti un aspirator Samsung sau un model care stii ca nu lasa nimic in urma. Sfatul meu este sa aspiri covorul pe ambele parti. Poti sa ii reimprospatezi culorile si sa ii redai aspectul frumos cu ajutorul unei solutii specifice si putin otet. Desigur, daca vei scoate praful pe batator, acesta va fi mult mai usor de curatat si nu vei fi nevoit sa faci asta la intervale scurte de timp, deoarece curatenia se va pastra altfel.

Renunta la obiectele inutile – este normal sa aduni tot felul de obiecte cu gandul ca acestea iti vor fi candva de folos. Dar ce faci cand asta nu se mai intampla si spatiul din locuinta devine tot mai aglomerat? Alege sa ai o casa spatioasa, aerisita. Pentru asta, va trebui sa renunti la toate acele lucruri de care te inconjori inutil.

Mentine mereu curate electrocasnicele – masina de spalat rufe, cea de spalat vase, aragazul frigiderul, aspiratorul, cuptorul cu microunde, toate acestea trebuie curatate periodic. Oricand poti pune mana de ulei pe frigider, iar daca nu stergi imediat dupa, nu faci decat sa favorizezi inmultirea bacteriilor. In cazul in care vrei sa eviti aparitia mirosurilor neplacute din frigider, pune un recipient cu bicarbonat de sodiu in partea de jos a acestuia. Alege intotdeauna calitate, astfel daca trebuie sa cumperi un nou produs electrocasnic asigura-te ca iti ofera o utilizare de durata.

Curata si spala geamurile – atunci cand observi ca acestea nu mai stralucesc ca altadata, poti sa folosesti niste solutii obtinute din ingrediente naturale pentru a le reda luciul. Desigur, de preferat este sa te ocupi periodic de acestea pentru a-ti usura munca.

Imbalsameaza perdelele si draperiile – daca vrei sa ai mereu un aer proaspat in locuinta, spala din cand in cand aceste elemente cu un balsam frumos mirositor. Este un mod de a crea o atmosfera relaxanta in incaperi.

Ai in vedere aceste aspecte atunci cand te apuci de curatenie. Sunt lucruri pe care trebuie sa le efectuezi in permanenta, daca se cere. De asemenea, este o cale de a avea o casa luna mereu.

Comentari

comentari