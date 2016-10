Pastorul, isi vinde oile lupului !?! Un Ierarh inconstient!

In decursul anilor, noi crestinii ortodocsi romani suntem obisnuiti cu unii dintre Ierarhi, INCONSTIETI putem spune. Daca in trecut Am vandut moastele Sfintei Teodora de la Sihla pe un metru de material de care sa le fie drag sau cum le place unora sa ii spuna , VESMANT, astazi vedem ca pentru o portiune de caramizi puze la un loc formand o structura, ne vindem si credinciosii ortodocsi!



Asta s-a intamplat in ultimele zile in orasul Florenta unde Episcopul Siluan al Italiei la inaugurarea noii parohii intr-o biserica pusa la dispozitie de catre Cardinalul Bettori, seful Episcopiei Romano-Catolice de la Florenta! In semn de pretuire si multumire Episcopul Siluan Span ii roaga pe credinciosii romani prezenti la Liturghie sa ia binecuvantare de la Cardinal si sa ii sarute mana acestuia. Sirul binecuvantarilor au continuat apoi cu Episcopul Siluan Span dar si cu preotul paroh care parea foarte incantat de acest eveniment canceros pentru Ortodoxie! Ba mai mult Episcopul Roman propune ca reprezentantul local al catolicilor sa fie primit dupa traditia romaneasca cu paine si sare, stirbind in acelasi timp valorile si traditiile poporului sau crestin-ortodox.

Un Ierarh inconstient

In trecut Chiriarhul locului declara presei ca a facut demersuri pe langa statul Italian, iar in unele scoli din peninsula se preda Catehismul Ortodox, iar aici imi pun intrebarea ce fel de catehism ortodox promoveaza acest om din moment ce face erori atat de mari in slujirea de zi cu zi!

Un mare Sfant si scriitor al bisericii noastre, Ioan Gura de Aur , spune ca niciodata sa nu faci episcop din sluga, pentru ca acestia sunt dusmanii bisericii, dar vedem in fiecare zi cum in ierarhie se promoveaza numai astfel de oameni , mai ales in occident! La un moment dat era o traditie de promovare a noilor episcopi, acestia indeplineau mojoritatea functia de bucatar al altui episcop, iar cei care nu aveau aceasta aptitudine, aveau alte indeletniciri nu tocmai ortodoxe! Ne dorim ca Episcopul Siluan sa nu fi fost nici pe post de bucatar dar nici pe un altul!

De ani buni, Biserica Ortodoxă Română, alături de suratele ei ortodoxe, s-a implicat tot mai puternic în mişcarea ecumenistă. Ecumenismul a pătruns adânc în fibra şi structura intimă a Ps Siluan, ajungând să ii infesteze pana si gandirea. Episcopul Siluan a ajuns ca tenorii, başii sau sopranele care îi cântă arii sau ode, având un ‘talent’ înnăscut pentru aceasta, iar credincioşii, din acest episod indemnati de Episcop si lipsiţi de discernământ duhovnicesc, se adună în adevărate coruri întru lauda prostiei Episcopului.

Dar cântările lor sună fals şi se înalţă la cer ca o tămâie urât mirositoare, fiindcă nu-L mai laudă pe Dumnezeul cel adevărat, ci un dumnezeu fals, gândit de ideologii ecumenismului pentru a-I lua locul Mântuitorului Hristos.

Din pacate Episcopul ortodox roman pentru Italia, SILUAN SPAN, promoveaza CASATORIILE dintre CATOLICI si ORTODOCSI

La intalnirea de la Ancona a participat si episcopul ortodox roman pentru Italia, Siluan, care considera ca documentul catolic despre relatia pastorala cu ortodocsii reflecta pozitia clasica a Bisericii catolice fata de ortodoxism.

Ghidul pentru preotii catolici recomanda ca, in cazul in care li se solicita de catre un credincios ortodox administrarea sacramentelor: botez, spovedanie, impartasanie, maslu, sa indrume respectiva persoana catre un preot ortodox dintr-o structura canonica, de la care sa primeasca tainele. In situatia in care un asemenea preot nu exista, preotul catolic poate sa impartaseasca sacramentele unui ortodox in cazul in care constata indeplinirea a trei conditii: cererea spontana din partea ortodoxului, buna lui vointa si nevoia spirituala urgenta.

In cazul casatoriilor mixte, preotii catolici pot cununa un catolic cu o ortodoxa cu conditia ca partea catolica sa se angajeze sa faca tot posibilul ca botezul copiilor sa se faca in Biserica Catolica. Episcopul Siluan spune ca si din partea ortodoxa exista o deschidere reciproca in ceea ce priveste casatoriile mixte.

„Canoanele, formal, interzic casatoria ortodocsilor cu neortodocsi. Insa conditiile actuale, concrete, in care ne aflam ne pun in situatia de a reconsidera aceasta situatie. Ne gandim si la partea ortodoxa care nu trebuie pedepsita. Daca partea catolica spune ca nu doreste sa renunte la identitatea ei, dar doreste si este de acord sa primeasca Sfanta Taina a Casatoriei in Biserica Ortodoxa si sa-si creasca copii in credinta ortodoxa, atunci noi dam o dispensa prin care sa se savarseasca Sfanta Taina a Cununiei in Biserica Ortodoxa a unui ortodox cu un catolic, cu un crestin catolic care dovedeste ca are certificat de botez si mai ales ca nu a mai fost casatorit, nu mai are o alta casatorie” a declarat Episcopul ortodox roman pentru Italia, Siluan Span.

Autor: necunoscut

Comentari

comentari